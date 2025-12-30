孟加拉首位女總理 | 齊亞病逝終年80歲 丈夫遇刺後崛起 2度登大位

孟加拉政壇傳奇人物、首位女總理齊亞（Khaleda Zia）周二（30日）病逝，終年80歲。齊亞所屬的孟加拉民族主義黨（BNP）在社交平台facebook公布她的死訊，指她過去一個月因腎衰竭、心臟病等要留院，最終離世。齊亞的政治立場以親巴基斯坦、對印度態度強硬著稱，並在執政期間推動自由市場與親投資政策，獲得商界廣泛支持。齊亞與另一名前總理哈西娜（Sheikh Hasina）長達數十年的權力鬥爭，備受國際矚目。

與哈西娜之爭備受國際矚目

齊亞是前總統齊亞拉赫曼（Ziaur Rahman）的遺孀，她當時被描述為靦腆害羞的家庭主婦，育有2名兒子。拉赫曼在1981年一次政變中遇刺身亡，齊亞自此步入政壇，領導民族主義黨對抗軍政府，於1991年率領BNP在孟加拉20年來首次民主選舉中獲勝，成為該國史上第一位女性政府領導人，任內推行小學義務教育。她於2001年再度出任總理職位，直到2006年10月在大選前卸任；在第二任期間，她透過憲法修正案為女性保留議會席次，致力於教育年輕女性。

孟加拉首位女總理齊亞病逝。法新社

2001年8月，美國前總統卡特（中）訪問孟加拉首都達卡時，與當時兩位政壇死對頭齊亞及哈西娜（左）罕見同框的歷史畫面。法新社

齊亞曾因貪腐案被判刑17年。法新社

齊亞1999年帶領反對派舉行反政府示威。法新社

然而，她在2001年至2006年的第二任期內，亦面臨長子塔里克（Tarique Rahman）涉嫌操弄「平行政府」及嚴重貪腐的指控。

曾因貪污案被判刑17年

事實上，齊亞的政治路途並非一帆風順，她是人民聯盟黨前總理哈西娜（Sheikh Hasina）的主要政敵，曾因貪腐案被判刑17年，2020年因病獲釋後，健康狀況始終不佳。在2024年起義發生之後，哈西娜被趕下台，齊亞的所有指控也都被撤銷，亦獲批准赴倫敦就醫。

而齊亞與哈西娜的鬥爭被外界形容為「兩后之戰」。2004年，哈西娜曾指控齊亞政府涉及一場針對她的榴彈攻擊事件，該事件造成24人死亡。此後兩人的敵對關係愈趨劇烈，並引發多次選舉抵制與政治騷亂。

堅稱遭政治檢控 原可參加大選

齊亞一直堅持自己是無辜，指是政治檢控。今年1月最高法院裁定她最後一項貪污指控不成立，使她恢復清白，原可參加明年2月的大選。

齊亞患有末期肝硬化、關節炎、糖尿病等，今年初曾前往英國倫敦接受治療，待了4個月之後才返國，但在11月下旬，她被緊急送醫住院，嚴重胸腔感染，心臟與肺部受到影響。

她最後一次公開露面是在11月21日的軍方年度活動，當時她坐在輪椅上，神色疲憊。隨著她的辭世，長達40年的齊亞與哈西娜之爭也正式宣告落幕。齊亞長子塔里克自2018年起代行BNP主席之職，並於12月25日結束近17年的流亡生涯返國。