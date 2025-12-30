Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本禽流感 | 首都圈今季首爆疫情 將撲殺24萬隻雞

更新時間：13:51 2025-12-30 HKT
發佈時間：13:51 2025-12-30 HKT

日本農林水產省周二（30日）通報，經基因檢測結果確認，埼玉縣一家農場爆發高致病性禽流感疫情，要撲殺24萬隻雞。這是本次禽流感流行季日本全國第12宗疫情，也是首都圈地區本季首次確認禽流感疫情。

首都圈地區包括東京都、埼玉縣、千葉縣和神奈川縣。據農林水產省發布的新聞公報，發生禽流感的農場位於埼玉縣嵐山町，農場內共飼養約24萬隻蛋雞。

經基因檢測確認，這家農場的雞感染了H5亞型高致病性禽流感病毒。路透社
經基因檢測確認，這家農場的雞感染了H5亞型高致病性禽流感病毒。路透社

涉事雞場位於埼玉縣

埼玉縣政府當天發新聞公報說，該縣川越家畜保健衛生所29日接到這家農場的通報，稱其飼養的雞死亡數量增加。該保健衛生所立即派防疫員前往現場調查，對農場的死亡雞及飼養雞實施了禽流感簡易檢測，結果呈陽性。30日進行的基因檢測確認，這家農場的雞感染了H5亞型高致病性禽流感病毒。

據埼玉縣政府公報，該縣將對發生疫情農場所飼養的全部雞進行撲殺和處理，並對污染物品等進行處理和消毒，對周邊農場飼養的家禽等採取限制移動措施。

農林水產省的公報說，將採取一系列措施防止疫情進一步擴散，包括在這家農場周圍加強消毒，在主要道路設置消毒點；向當地派遣流行病學調查小組；提醒全國都道府縣注意，並就徹底執行禽流感的早期發現、早期通報及飼養衛生管理進行指導等。

