高市早苗上任2個月 終偕夫搬入「鬧鬼」首相公邸

日本首相高市早苗周一（29日）正式從東京赤坂區的國會議員宿舍搬入首相官邸附近的首相公邸，結束長期以來因危機管理問題而飽受在野黨批評的居住爭議。值得注意的是，首相公邸長期流傳「鬧鬼」之說，據報前首相小泉純一郎在入住公邸前，曾請來神社的神官舉行驅魔儀式。另外，由於高市的丈夫、前眾議員山本拓今年2月罹患腦梗塞，平時需要靠輪椅移動，因此在搬家前，公邸已事前完成無障礙空間的改裝。

大型搬家卡車載逾50紙箱

2輛大型搬家卡車周一中午駛入國會議員宿舍，工作人員將超過50個紙箱等物品陸續搬上車。從議員宿舍到首相公邸僅約400米的直線距離，沿途部署多名警察維持戒備，現場氣氛相當緊張。當天下午近2時，完成打包作業的高市身穿黑色運動服，搭乘首相專車離開居住已久的議員宿舍，約4分鐘後抵達公邸。

相關新聞：

高市早苗將搬進「鬧鬼」首相公邸 上任近2月自稱忙到沒空睡覺

日本首相公邸長期盛傳「鬧鬼」。Google Map

高市早苗終完成搬遷作業。路透社

高市早苗偕夫搬進「鬧鬼」首相公邸。美聯社

根據政府相關人士透露，高市將與丈夫山本拓共同居住在公邸內。山本拓因罹患腦梗塞，平時需要靠輪椅移動，為配合這次搬家，首相公邸事前已完成無障礙空間改裝工程。

因外交行程繁忙至今始𨗢入

官邸是首相執行公務的場所，公邸則主要是生活場所，目前的首相公邸由原官邸改建而成，於2005年竣工。歷任首相多有入住紀錄，然而，執政長達7年8個月的前首相安倍晉三選擇從東京的住家通勤至官邸辦公，接任的菅義偉則是從眾議院議員宿舍通勤。然而這種做法一直引發在野黨對危機處理能力的質疑，因此高市上任後，在野黨一直主張首相應盡速遷入公邸。

高市10月21日就任後，一直搭乘公務車在議員宿舍和官邸間往返。高市解釋因外交行程繁忙及國會審議壓力，連睡眠時間都幾乎沒有，更遑論整理行李的時間，因此直至12月29日才完成搬家作業。

安倍晉三曾證實森喜朗「遇鬼」

據報首相公邸在1932年的「五一五事件」及1936年的「二二六事件」中曾遭到襲擊，至今仍留有當年彈痕，而且也長期流傳「鬧鬼」之說。

前首相安倍晉三曾證實，前首相森喜朗曾在公邸「遇鬼」，而小泉純一郎在入住公邸前，曾請來神社的神官舉行驅魔儀式。

日本傳媒報道，第75任首相宇野宗佑曾透露，他在公邸打開浴室水龍頭時，見到水龍頭內竟流出鮮血；而第80任首相羽田孜的夫人也提及，他們一家人在入住公邸前，就覺得房子不太對勁，以至於他們在入住期間，每天都必須在公邸周圍撒鹽驅邪。