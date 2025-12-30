Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

貨幣貶值匯率創新低 伊朗商販爆示威

即時國際
更新時間：09:11 2025-12-30 HKT
發佈時間：09:11 2025-12-30 HKT

伊朗貨幣里亞爾（Rial）兌美元匯率近日跌至歷史新低，引發首都德黑蘭的商販在周日、周一連續兩日爆發示威。貨幣快速貶值加劇了通脹壓力，推高食品和其他日用品的價格，進一步加劇家庭預算緊張。

社交媒體流傳的影片顯示，示威群眾聚集在德黑蘭市中心及大巴扎（大集市）附近的社區，高呼反政府口號。大巴扎曾在1979年伊斯蘭革命中扮演關鍵角色。當局嚴陣以待，但暫未採取行動。

通脹率42% 央行行長辭職

周日里亞爾曾大跌至142萬里亞爾兌1美元的歷史低位，周一略回升至138萬里亞爾。伊朗央行行長法爾津昨日就貨幣貶值辭職。

官方數據顯示，12月通脹率升至42.2%，較11月份高出1.8個百分點。食品價格較去年12月飆升72%，醫療用品價格漲50%。

2015年伊朗與列強簽署伊核協議時，1美元僅兌3.2萬里亞爾。伊核協議解除國際社會對伊朗的制裁，以換取國際社會對伊朗核計劃的嚴格控制，但特朗普2018年單方面宣布美國退出該協議，導致協議破裂。

伊朗官方媒體報道，政府計劃在3月21日開始的伊朗新年期間加稅，這引起了更多人的擔憂。

美國總統特朗普1月重返白宮以來，重啟他在首個任期內對伊朗實施的「極限施壓」政策，這包括旨在癱瘓伊朗經濟，並切斷伊朗在全球市場石油收入的額外制裁措施。

 
 

