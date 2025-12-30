Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

防範AI作弊 ACCA取消遙距會計專業試

即時國際
更新時間：09:06 2025-12-30 HKT
發佈時間：09:06 2025-12-30 HKT

英國《金融時報》報道，全球最大會計師專業機構「特許公認會計師公會」（ACCA）決定由明年3月起，全面取消線上遙距考試，以打擊日趨嚴重的作弊行為。公會指出，人工智能（AI）工具的普及令線上監管難度加大，未來考生除非有特殊情況，否則必須現場考試。

擁有近26萬名會員的ACCA表示，遙距考試是在新冠疫情期間引入，目的是讓學生在封鎖期間能夠繼續獲得專業資格，但隨着AI的迅速發展，作弊更難防範，線上考試的監管難度越來越大。ACCA行政總裁布蘭德說：「作弊系統的複雜程度已超越我們所能採取的防護措施。」他指出，擁有超過50萬名學員的ACCA一直在「積極」打擊作弊行為，但「那些想作弊的人可能更快一步」。

會計界近年爆出連串作弊醜聞，涉及數以千計員工，包括四大會計師行的員工。其中，安永因多名員工在職業道德考試中作弊，且公司其後誤導調查人員，2022年同意向美國監管機構支付創紀錄的1億美元罰款。一名ACCA考生告訴《金融時報》，曾有朋友考試時，拍攝考題照片並傳輸給AI尋求幫助。

布蘭德說，現在允許遙距監考的重大考試寥寥無幾，雖然實體試場也存在「寫公式在手臂」、「襪藏貼士」等傳統作弊方式，但相比AI帶來的作弊風險，實體考試仍較為可控。不過也有學員表示失望，一名考生指遙距考試讓她懷孕期間「如釋重負」，免去了親到試場的痛苦。

另外，布蘭德指出，AI已從根本上改變了會計師所需技能，他們正將AI、區塊鏈及數據科學納入考核重點。

 
 

