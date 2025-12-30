日本國立博物館 研向外國客收較高費用

日本文化廳決定，要求營運國立博物館與美術館，考慮向外國觀光客收取較貴的費用，即採取「價格雙軌制」，希望藉此增加收入，以降低國家補助款在營運費中的佔比。

政府補助佔收入逾半

日本計劃在國立博物館向外國遊客收取較高費用。小紅書@魔都次元漫魁執領

東京國立博物館、國立西洋美術館等日本的國立博物館與美術館的營運費用，除了門票收入與捐款等自籌財源外，仍有一大部分仰賴政府補助。根據財務省的說法，國立博物館與美術館共11個展館之中，有8個館的官方補助佔收入一半以上。《讀賣新聞》昨日報道，博物館與美術館為了外國旅客，投入經費設置解說看板、語音導覽等設施，採用雙軌價格，是希望訪日外國人能分擔包含多語言服務在內的營運成本。根據財務省試算，若實施「價格雙軌制」，向外國遊客收取的費用可能是一般日本民眾的2至3倍。東京國立博物館現時一般門票價格為1000日圓（約50港韓元）。文化廳也在評估，要求各間國立博物館與美術館，延長開館時間與知名展品的展期，以吸引更多遊客。

考慮這項措施的包含東京國立博物館、京都國立博物館、奈良國立博物館、九州國立博物館、國立科學博物館、東京國立近代美術館、京都國立近代美術館、國立電影資料館、國立西洋美術館、國立國際美術館、國立新美術館。報道舉出埃及金字塔與印度的泰姬陵，為採行「價格雙軌制」的例子；法國的羅浮宮自明年1月起，也會調高非歐盟訪客的費用。