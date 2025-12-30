打破傳統表彰非公民 內塔尼亞胡：將向特朗普頒以色列獎

以色列總理內塔尼亞胡宣布，將把以色列最高平民榮譽「以色列獎」（Israel Prize）頒給美國總統特朗普，此舉將打破數十年來只表彰本國公民的傳統。

經常自誇「終結了8場戰爭」的特朗普顯得很高興，表示這個獎項「令人十分驚喜，也讓人非常感激」，並暗示他可能會飛往以色列參加頒獎典禮。這場典禮傳統上會在以色列獨立紀念日前夕舉行。

內塔尼亞胡宣布，將把以色列最高平民榮譽「以色列獎」頒給特朗普。路透社

內塔尼亞胡表明感謝特朗普的支持。美聯社

內塔尼亞胡在佛羅里達州與特朗普進行友好會晤。法新社

感激特朗普支持以色列

內塔尼亞胡在佛羅里達州與特朗普進行友好會晤後表示，此舉反映出以色列對特朗普給予支持「普遍的感激之情」。

內塔尼亞胡告訴記者：「特朗普總統打破了許多慣例，讓大家感到驚訝，然後他們才發現，『喔，好吧，也許，你知道，他終究是對的』。所以我們也決定打破一項慣例，或創造一項新慣例，那就是頒發『以色列獎』。」

內塔尼亞胡曾在10月盛讚特朗普是以色列「有史以來最偉大的朋友」。在此之前，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯根據特朗普和他的團隊所斡旋的加沙和平協議，釋放了2023年10月7日突襲以色列事件中倖存的最後20名人質。

印度指揮家梅塔曾獲獎

他表示：「我必須說，這反映出以色列各界的普遍情感。他們感謝特朗普為幫助以色列、為幫助我們共同對抗恐怖分子及那些意圖摧毀我們文明的人所做的一切。」

一般而言，「以色列獎」只保留給以色列公民或居民，僅有的例外是為「對猶太人民有特殊貢獻」者設立的類別；唯一一位曾獲這個版本榮譽的非以色列人是印度指揮家梅塔（Zubin Mehta），他於1991年獲獎。