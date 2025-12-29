2026新年︱日本女性選擇不赴夫家過年 「壓力大、無法好好休息」

元旦假期即將來臨，日本東京車站出現返鄉人潮。不過，愈來愈多已婚女性選擇不跟丈夫同行回夫家過年。居於東京的三十多歲上班族小川利花表示，已連續三年獨自回娘家，形容到夫家探親「壓力大、無法好好休息」，甚至在婆家住三天「至少瘦三公斤」，夫妻各自陪伴父母反而更輕鬆。

逾六成日本女性稱分開過年更舒適

《日本經濟新聞》調查顯示，隨著女性經濟獨立，夫妻分開返鄉的情況變得越來越普遍，有63.5%受訪女性認為「不在夫家過年更舒適」；按年齡劃分，二十多歲女性中88.5%對分開過年感到滿意，三十多歲亦達 82.3%。分析指，已婚女性不願隨丈夫返鄉過年的現象，與雙薪家庭的增加密切相關，但在日本家務仍多由女性承擔，返夫家往往意味額外家務與人情壓力，令年輕一代更傾向以分開返鄉減少摩擦。

以更彈性方式維繫親情

四十多歲的中村和江坦言多年受「嫁入夫家」觀念束縛，擔心被指不孝，今年因父母年邁決定破例回娘家。與此同時，婆媳互動亦轉變，有媳婦在夫家更像「客人」，長輩不敢開口要求幫忙，反令氣氛尷尬。日本政府亦鼓勵錯峰返鄉以紓緩交通擠塞，疫情期間「分批回鄉」更成常態，部分家庭改以視像通話維繫親情，或同住酒店、改到溫泉旅館度假，以更彈性方式兼顧孝道與家庭和諧。