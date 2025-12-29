名古屋新宿相繼發生斬人案 1男1女受傷浴血 其中一疑犯是外國人

日本東京都新宿區高田馬場周一（29日）中午時分驚傳街頭斬人案，一名30多歲女子在路邊遭一名外國男子揮刀施襲，身中4刀，事後被緊急送院，所幸送院時仍有意識。無獨有偶，名古屋市周日（28日）晚也發生斬人案，一名男子在送貨期間遇襲受重傷。而2宗案件的嫌犯均在犯案後逃逸。

女子高田馬場街頭遇襲

東京警視廳指出，遇襲女子在附近的護膚店上班，中午12時15分左右行經新宿區高田馬場街頭時，突然遭一名男子迎面持刀襲擊，頓時性胸、腹、手腕等多處被刺，隨即被送院搶救。

東京警視廳正追緝涉案兇徒。警視廳官網

事發於新宿區高田馬場街頭。維基網站

現場位於JR高田馬場站（圖）以南約250米。維基網站

事發現場位於JR高田馬場站以南約250米的商住混合區，行兇男子施襲後逃去無蹤。根據目擊者描述，嫌犯為單獨一人，身穿深色系服裝。警方初步研判，兇手與受害人之間可能認識，目前正以殺人未遂的罪名追緝疑兇下落。

據報受害人表示，男性兇嫌是店裡的客人。警方說，嫌犯是外國人，犯案後徒步逃亡。

名古屋送貨男遭持刀襲擊

而愛知縣名古屋市周日也發生持刀襲擊事件，一名35歲男子在名古屋市綠區路上配送貨物時，遭利器攻擊。

警方表示，遇襲男子右腰附近疑似中刀，傷勢嚴重，需要約2周左右才能痊癒，所幸沒有生命危險。

受傷男子表示，當時攻擊者從後方施襲，因此看不到嫌犯的長相。

警方正以殺人未遂罪嫌方向，追緝在逃疑犯。