東京居酒屋 | 女員工徒手偷吃客人餐點 超噁心畫面曝光

日本東京都港區田町一間居酒屋近日爆出員工偷吃客人餐點的醜聞，數名女員工竟在上菜前，徒手抓取客人餐點偷吃，還將過程拍片上傳社交平台，非常噁心，在網上引發公憤。影片曝光後，網民迅速「肉搜」店家資訊，業者至今尚未回應。

網上流傳的影片顯示，數名女員工聚集在準備出餐的工作區，其中一人率先徒手從盤中抓起即將送給客人的餐點塞進嘴裡。其他員工見狀非但沒有制止，反而有樣學樣跟著一起偷吃。工作檯上多份準備出餐的料理，都被她們徒手食用。她們還把過程都拍下來，得意洋洋地對著鏡頭展示自己偷吃的過程，完全無視食品衛生。

為趕客偷吃餐點 還大方展示證據

從影片上的字幕可見，員工們此舉動機，是希望透過減少餐點份量，讓客人快速用餐完畢提早離開。

這些員工事後將相關影片上傳到Instagram限時動態分享，隨即被網民截圖轉發至TikTok與X平台，令影片在網上瘋傳。

店家遭肉搜 員工帳號被公開

有網民根據影片線索，迅速找出涉事店家，幾名員工的個人帳號也遭公開。

今次事件在網上掀起軒然大波，網民紛紛斥責這些員工行為已違反食品衛生法。有網民留言表示「我以後再也不要去學生打工的店」、「老闆可以告員工妨礙業務了」、「 如果情況屬實，這宗醜聞嚴重到足以導致停業」等。