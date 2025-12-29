日本禽流感 | 北海道再有農場爆疫 撲殺6000隻雞

日本農林水產省29日通報，經基因檢測確認，北海道由仁町一家禽農場爆發高致病性禽流感疫情。這是今個禽流感季北海道確認的第3宗禽流感疫情，也是日本全國第11宗疫情。

農林水產省公報說，北海道相關部門周日（28日）接到由仁町一家禽農場報告後，立即派員赴現場開展調查，並實施禽流感簡易檢測，結果呈陽性。周一（29日）完成的基因檢測結果顯示，該農場飼養的雞感染了高致病性禽流感病毒。

今年10月，北海道白老町確認日本本季第一宗禽流感疫情。路透社

日本全國第11宗疫情

公報說，根據禽流感相關的家畜傳染病防疫指南等，決定對這家農場所飼養的6000隻蛋雞進行撲殺、焚燒和掩埋處理。同時，將農場周邊半徑3公里以內區域劃定為「移動限制區域」，限制家禽屍體及可能導致病原體擴散的物品移動；將周邊半徑3至10公里範圍劃定為「搬出限制區域」，限制該區域內農場的禽類和蛋類產品運出。

每年秋冬到次年春季是日本的禽流感流行季。10月22日，北海道白老町確認日本本季第一宗禽流感疫情，11月2日，惠庭市又確認一宗疫情。