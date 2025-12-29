印尼護老院大火 16長者逃生不及命喪房內 3人燒傷

印尼北蘇拉威西省萬鴉老市一間護老院周日（28日）晚發生大火，已造成至少16人遇難，3人受傷。當地電視台畫面顯示，火勢非常猛烈，將夜空染成橙色。

警方表示，現場是Werdha Damai護老院，消防單位於晚上8時31分接報，當消防員趕抵現場時，火勢已相當猛烈。當局仍在調查起火原因。由於事發時許多長者正在房內休息，導致逃生不及。

有老者獲救。路透社

有傷者被救出。路透社

印尼護老院大火死傷慘重。美聯社

護老院火警現場排列著裝有罹難者遺體的屍袋，準備進行後續身分鑑識。路透社

房間內發現多具遺體

Metro TV電視台的畫面顯示，護老院舍火光熊熊，有附近居民協助一人從燃燒的建築物中逃生。

萬鴉老消防局長羅廷蘇魯告訴Metro TV電視台，院友大部分是長者，起火後被困在建築物內，難以逃出。

萬鴉老市消防局長吉米說，火勢撲滅後，搜救人員在廢墟中發現16具遺體。他表示，許多受害者是在房內被發現的，推測火災發生時，大多數年邁的居民正在房內休息或睡覺，因此反應不及而罹難。

成功疏散12名倖存者

當局最終成功疏散了12名倖存者，並將他們送往當地醫院安置，另有3人因燒燙傷正在接受治療。

這宗悲劇再次凸顯印尼公共安全與消防法規落實的問題。作為擁有1.7萬個島嶼的群島國家，印尼經常發生致命火災。就在本月較早時，首都雅加達一棟7層樓高的辦公大樓才發生大火，造成至少22人死亡；2023年印尼東部一座鎳加工廠也曾因爆炸引發火災，奪走12條人命。