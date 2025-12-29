印尼護老院大火 至少16人罹難
發佈時間：11:39 2025-12-29 HKT
印尼北蘇拉威西省萬鴉老市一間護老院周日（28日）晚發生大火，已造成至少16人遇難，3人受傷。當地電視台畫面顯示，火勢非常猛烈，將夜空染成橙色。
警方表示，發生火警的護老院Werdha Damai已於當晚撲滅，當局仍在調查起火原因。
Metro TV電視台的畫面顯示，護老院舍火光熊熊，有附近居民協助一人從燃燒的建築物中逃生。
萬鴉老消防局長羅廷蘇魯告訴Metro TV電視台，院友大部分是長者，起火後被困在建築物內，難以逃出。
