墨西哥南部火車出軌 至少13死98人受傷
更新時間：10:21 2025-12-29 HKT
發佈時間：10:21 2025-12-29 HKT
發佈時間：10:21 2025-12-29 HKT
墨西哥南部周日發生跨洋列車出軌事故，已造成至少13人死亡，98人受傷。事發地點是特萬特佩克地峽跨洋走廊地區，這是近期跨洋列車發生的第2宗事故。
事發於當天上午，一列載有250人的跨洋列車，駛至南部瓦哈卡州一座橋樑上時出軌，墜入約7米深的山谷。目前，共有36名傷者送院治療，其中5人傷勢嚴重。軍方共出動360人、20輛車輛以及多架救護機參與搜救。
墨西哥總統辛鮑姆已指示軍方和內政部官員趕赴現場協調救援行動，而墨西哥檢察機關報告稱，相關部門已就事故立案調查。
第2宗涉跨洋列車事故
本月20日，一輛拖車在恰帕斯州與跨洋列車相撞，造成拖車司機受傷。
跨洋列車2023年在時任墨總統洛佩斯任內正式開通，是墨西哥南部鐵路客運量提升計劃的一部分，旨在發展特萬特佩克地峽沿線的基礎設施。
連接太平洋沿岸 全長290公里
而特萬特佩克地峽是連接太平洋和墨西哥灣的一條狹長地帶，墨西哥政府計劃將該地峽打造為國際貿易的戰略走廊，以建造連接大西洋和太平洋的港口和鐵路線。
目前，跨洋列車從太平洋沿岸的薩利納克魯斯港開往科阿察科阿爾科斯，全程約290公里。
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
2025-12-28 09:00 HKT
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
2025-12-27 18:38 HKT