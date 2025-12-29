墨西哥南部火車出軌 至少13死98人受傷

墨西哥南部周日發生跨洋列車出軌事故，已造成至少13人死亡，98人受傷。事發地點是特萬特佩克地峽跨洋走廊地區，這是近期跨洋列車發生的第2宗事故。

事發於當天上午，一列載有250人的跨洋列車，駛至南部瓦哈卡州一座橋樑上時出軌，墜入約7米深的山谷。目前，共有36名傷者送院治療，其中5人傷勢嚴重。軍方共出動360人、20輛車輛以及多架救護機參與搜救。

救援人員搜救乘客。法新社

大批救援人員到場搜救。法新社

有車廂翻覆。路透社

車廂內乘客逃生。路透社

墨西哥總統辛鮑姆已指示軍方和內政部官員趕赴現場協調救援行動，而墨西哥檢察機關報告稱，相關部門已就事故立案調查。

第2宗涉跨洋列車事故

本月20日，一輛拖車在恰帕斯州與跨洋列車相撞，造成拖車司機受傷。

跨洋列車2023年在時任墨總統洛佩斯任內正式開通，是墨西哥南部鐵路客運量提升計劃的一部分，旨在發展特萬特佩克地峽沿線的基礎設施。

連接太平洋沿岸 全長290公里

而特萬特佩克地峽是連接太平洋和墨西哥灣的一條狹長地帶，墨西哥政府計劃將該地峽打造為國際貿易的戰略走廊，以建造連接大西洋和太平洋的港口和鐵路線。

目前，跨洋列車從太平洋沿岸的薩利納克魯斯港開往科阿察科阿爾科斯，全程約290公里。