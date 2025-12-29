北韓試射長程巡航導彈 金正恩：無限發展核戰鬥力

北韓官方朝中社周一（29日）報道，北韓周日（28日）在西部海域進行長程戰略巡航導彈發射訓練，國務委員會委員長金正恩到場視察，重申將無限持續地發展核武戰鬥力。這顯然是北韓自11月初以來，首次進行此類試驗。

報道稱，戰略巡航導彈沿著預定軌道分別飛行1萬199秒和1萬203秒，成功擊中目標。今次訓練旨在檢驗長程導彈部隊的反擊應對態勢和戰鬥能力，令導彈兵熟練機動和火力任務執行程式，檢查相關戰略武器系統的可靠性。

北韓在西部海域進行長程戰略巡航導彈發射訓練。路透社

試射的導彈飛𧻗建築物附近上空。路透社

金正恩對試射結果表示滿意。路透社

檢驗核威懾及迅速反應能力

金正恩對訓練結果表示極大滿意，並稱經常檢驗核威懾力組成部分的可靠性和迅速反應能力且持續展示其威力，這本身就是在受不同安全威脅的當前局勢下負責任地行使自衛權、發揮戰爭遏制力。

他強調，勞動黨和政府將一如既往地集中一切力量，無限度地、持續地加強和發展國家核戰鬥武力。

順安一帶發射數枚導彈

而南韓聯合參謀本部證實，北韓周日上午8時許在平壤附近的順安一帶發射數枚導彈。軍方預測，北韓可能在歲末年初之際進一步發射導彈。

在11月6日，北韓曾進行彈道導彈試射。就在一周多前，美國總統特朗普在訪問該地區時表示有意與金正恩會面，但平壤方面並未回應。

增試射導彈 提升精確打擊力

近年來，北韓的導彈試射次數顯著增加。分析家稱，此舉旨在提升精確打擊能力，挑戰美國和南韓，並在可能向俄羅斯出口武器前進行測試。

自金正恩2019年與特朗普的峰會因無核化和解除制裁的範圍問題破裂以來，平壤多次聲稱北韓是「不可逆轉的」核國家。

朝中社上周報道，金正恩與女兒金主愛一同視察一艘核動力潛艇建造，並監督遠程地對空導彈試射 。