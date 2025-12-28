緬甸政變｜5年來首次「民主選舉」揭幕 20%地區不投票合法性存疑

緬甸周日展開推翻民主政府近5年以來的首次選舉。西方輿論卻批評是騙局，只是軍方合法化其權有的手段。單就舉辦地區而言，緬甸東南部大部分地區仍然處於內戰狀態，即使軍政府強調「民主與公正」，實際上全國330個鎮當中，有五分之一地區都不投票。



軍政府領袖敏昂萊在首都一座戒備森嚴的投票站投完票後說，這場選舉「是自由和公正的」。「我是武裝部隊總司令，也是公務員。我不能隨便說我想當總統。」本周較早前，他警告若拒絕投票就是在「拒絕民主進程」。



緬甸軍政府駁斥了選舉不公的批評，堅稱其目標是「讓緬甸回歸多黨民主制度」。這次選舉有51個政黨和獨立候選人合共4963人參選，但只有6個政黨全國性參選，其餘只參加邦或地方級選舉。軍政府支持的「聯邦團結發展黨」（USDP）就佔了1018人（約五分之一）。在2020年那場自由選舉中，USDP僅贏得6%國會席次。

2023年取締40政黨

至於前領導人昂山素姬領導的前執政黨全國民主聯盟（NLD），早在2023年與另外39個政黨被軍政府以「拒絕遵守登記法」為由取締。NLD在2015年和2020年大選取得壓倒性勝利，卻在2021年2月被軍政府推翻，昂山素姬等該黨許多主要領導人踉蹌入獄，一些人則流亡海外。

聯合國特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）周日呼籲國際社會拒絕承認此次選舉，稱其「毫無合法性可言」。他表示：「由一個持續轟炸平民、監禁政治領導人並將一切形式的異議定為犯罪的軍政府組織的選舉，根本不是選舉，而是一場在槍口下上演的荒誕劇。」

貼反選舉貼紙囚逾40年

軍方在7月頒布新法，將「任何演講、組織、煽動、抗議或散發傳單以破壞選舉過程」定為犯罪，據悉已有200多人因擾亂或反對選舉而被起訴，該法律規定了包括死刑在內的嚴厲懲罰。本月初，2021年政變後首批抗議者之一、醫生泰扎山（Tayzar San）因散發呼籲抵制選舉的傳單，被軍政府懸賞緝捕。9月，仰光3名青年因張貼子彈與選票箱並列的貼紙，被判處42至49年徒刑。

這次選舉分3個階段，在全國330個鄉鎮中的265個進行，其餘鄉鎮被認為局勢不穩定無法投票。事實上，全國多達一半的地區都不會舉行投票。即使有投票的鄉鎮，也並非所有選區都會進行投票。

監督組織：分階段方便調整策略

選舉監督組織「春芽」（Spring Sprouts）成員廷覺埃（Htin Kyaw Aye）告訴今日緬甸：「透過分階段投票，如果第一階段的結果對當局不利，他們可以調整策略。」

一名欽邦西部居民Ral Uk Thang認為，軍方只懂為高層牟利，不懂如何治理國家，他認為平民「並不想要這次選舉」。這位80歲老人說：「當昂山素姬領導的政黨執政時，我們體驗到了一點民主。但現在我們只能哭泣流淚。」