美國男子買槍當聖誕禮物 試射擊斃500米外鄰家老婦

即時國際
更新時間：16:29 2025-12-28 HKT
發佈時間：16:29 2025-12-28 HKT

事發於奧克拉荷馬州科曼奇（Comanche），當天老婦在住處前廊和家人一起歡度聖誕，左手還抱着1名嬰兒，子彈霎時間從她的右手射入並鑽進胸腔，救護人員於下午3時15分許抵達現場，但急救無效，當場宣告死亡。

䦒槍男子亞當斯。 Stephens County Sheriff's Office
受害者家屬向警員表示，聽到附近有人開了5至7槍左右，死者原本還在說着「看來是有人在聖誕節拿到新槍」，沒過多久就突然慘叫一聲倒地不起。

Glock 45 手槍。 eu.glock.com
警方展開調查，確認33歲男子亞當斯（Cody Wayne Adams）涉案。他供稱自己在後院對着紅牛飲料罐試射，警員表示他可能射死了鄰居時，他當場情緒崩潰痛哭。執法人員以過失致死罪將其逮捕，法官裁定可以10萬美元（約77.8萬港元）保釋。

