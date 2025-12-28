Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

東京多摩動物園︱歐洲灰狼「逃獄」即時暫停入園 約5小時後捕獲

更新時間：12:37 2025-12-28 HKT
位於日本東京日野市的都立多摩動物園今日（28日）發生狼隻逃脫事件。園方急疏散遊客並展開搜尋。

多摩動物公園臨時休園。Threads @ kata311_run
據多摩動物園稱，動物園管理員和遊客在上午9時半開園後發現灰狼逃脫，上午11時左右暫停了新遊客入園，同時指示遊客待在安全區域。園方在X平台發文表示：「園內有狼逃脫。為了確保安全，目前已經暫停入園。已經在園內的遊客，請前往正門前集合，或留在餐廳、樹熊商店等建築物內的安全場所。請遵從工作人員指示，冷靜行動。」

出動直升機助搜尋

截至下午1時30分，這則貼文已突破1000萬次瀏覽，留言數超過800則，網友紛紛表示關切。

多摩動物公園飼養兩隻狼。 ameblo.jp/tatemeoyaji2011
住在附近的網友說：「原來一直看到直升機在盤旋，是因為這件事情，希望能快點找到。」還有人說：「我還以為是愚人節玩笑呢」、「希望人和狼都不要有事」。還有網友擔心說，「為了採訪而出現的直升機愈來愈多，希望不要刺激到逃脫的狼」。

多摩動物公園飼養兩隻狼，經確認，其中一隻仍在展示區，走失的灰狼則躲在園內灌木叢中。獸醫準備麻醉槍和網子，於下午2時20分左右，在狼籠東北方直線距離約400米一個名為「觀察中心」的設施附近將其捕獲，無人受傷。

園方隨即在園內廣播已將灰狼捕獲的消息，遊客紛紛拍掌，以示鬆一口氣。

根據官方網站資料，多摩動物公園於1958年開園，飼養來自國內外約260種動物。

