以色列破天荒承認索馬里蘭 多國譴責

以色列上周五破天荒承認位於非洲的索馬里蘭為「獨立主權國家」，並簽署協議建立外交關係。上世紀90年代，索馬里蘭宣布脫離索馬里獨立，但一直未得到國際社會承認。索馬里政府強調，索馬里蘭是其領土不可分割的一部分。埃及、土耳其、沙特阿拉伯、約旦等國家以及非洲聯盟、阿拉伯國家聯盟、海灣阿拉伯國家合作委員會等國際組織譴責以色列此舉。

料出於戰略考量

分析員認為，以色列承認索馬里蘭具有戰略考量。以色列國家安全研究所上月報告說：「以色列基於多重戰略考量在紅海地區需要盟友，其中包括未來可能對胡塞武裝採取行動。」胡塞武裝是獲得伊朗支持的也門叛軍。索馬里蘭位於亞丁灣戰略要地，擁有自己的貨幣、護照與軍隊，但自1991年宣告脫離索馬里獨立以來，長期處於國際孤立狀態。

由於缺乏國際承認，索里利蘭在獲得外國貸款、援助與投資方面受限，仍極度貧困。內陸國家埃塞俄比亞與索馬里蘭去年達成協議，租用一段海岸線以取得港口和軍事基地使用權，此舉激怒索馬里。以色列成為全球第一個承認索馬蘭主權獨立的國家後，特朗普說，美國暫時不會跟進，他還需要進一步「研究」。