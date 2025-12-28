李小龍迷仰光開館教功夫

在緬甸大城仰光一間簡陋的中國武術訓練館里，孩子們赤着腳在地板上翻滾、踢腿，神情專注。在這里，功夫不僅僅是一項體育鍛煉，更是增強自律、自信、毅力的課程。武館的教頭是66歲的吳欽貌奈，他也是這間Golden Jet Myanmar武館的創辦人。46年來，他一直致力於教授中國武術，這源於他青少年時期就深深迷戀李小龍電影。

吳欽貌奈對新華社說：「那時候，李小龍的電影非常流行，我看了很多他的電影，也想學習武術。」這逐漸演變成他畢生的使命。如今，吳欽貌奈每周五天教授兒童和成人功夫，他堅信功夫不僅能強身健體，更能塑造品格，說：「基礎階段通常需要一年左右的時間。如果他們打好了基礎，剩下的就容易了。」

紀律是他教學的核心。他說，武術能幫助年輕人避開不良習慣，培養自律和自控能力。他的學生大多是兒童，有些學生全年都來上課，有些學生則只在學校假期來。14歲的Hnin Thazin Phyo已經在該中心訓練了9年，她現在可以舉起重物，輕鬆爬梯，並自信地完成各種體力勞動。她希望將來成為一名武術教練，並夢想去中國留學。