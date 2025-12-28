Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI搶飯碗？︱英年輕人掀學技工潮 18歲女孩讀水喉課程求安穩

即時國際
更新時間：09:32 2025-12-28 HKT
發佈時間：09:32 2025-12-28 HKT

人工智能（AI）的快速發展正對勞動力市場產生變革性的影響，甚至正在取代人類工作。英國一些年輕人擔心AI搶飯碗，改學技工專業。例如18歲女孩亞羅申科，便在倫敦西敏市學院（CWC）修讀水喉工課程，同越來越多的英國及其他地區年輕人一樣，她希望藉此找到一份長期穩定的工作。她相信「AI不會取代這個行業」。

人們普遍認為，與藍領相比，白領工作更易受到AI及自動化的衝擊。英國特許人事發展協會（CIPD）上月進行的一項調查顯示，六分一的僱主預計未來12個月內，會因使用AI工具而減少人手。來自烏克蘭的女孩亞羅申科在倫敦西敏市學院（CWC）修讀水喉工課程，她認為AI用途廣泛，但無法取代需要人手操作的水喉工。

過去，許多人因為水管工的體力要求以及對電工、木工、焊接等行業揮之不去的偏見，而對它們敬而遠之，但她亞羅申科相信AI無法取代水喉工、電工，「我們肯定會使用AI，但有些特殊工作只有人類才能完成」。

特殊工作只有人類能完成

西敏市學院是進修培訓機構，而非大學。過去三年，該校工程、建築、建築環境專業的入學人數增加了9.6%，機構行政總裁戴維斯認為AI的蓬勃發展，加上學生擔憂大學債務，推動技工型學科需求顯著增加。受AI浪潮及大學學費高昂影響，一些英國年輕人選擇放棄升讀大學。根據英國高等教育統計局的數據顯示，英國大學2023-2024學年的本科入學人數略有下降，較前一學年下跌1.1%，為近十年首見。

英國工會聯盟（TUC）8月的民調顯示，在2600名受訪成年人中，超過半數擔心AI對他們的工作產生影響，其中25至35歲的人群尤其擔憂。倫敦國王學院的AI研究員蒂塞林克說：「現在很多年輕人都很焦慮，擔心他們的工作會被自動化取代。」他在10月發表的研究顯示，因AI導致的裁員中，初級職位受到的影響最大，讓年輕人在職業生涯中難以站穩腳跟。其他院校也報告了類似的趨勢變化。

建築酒店服務等課程受歡迎

倫敦首都城市學院（Capital City College）行政總裁喬伊斯表示，該校建築、水喉、酒店服務等課程正吸引越來越多學生的興趣，「這表明技術專業人士的價值受到更多人重視」。她補充說，對部分人而言，當學徒可能比獲得學位帶來更豐厚的回報。

根據英國國家統計局數據，當地水喉工年均收入為37881英鎊（39.7萬港元），熟練的建築和建造業工人的年均收入約為35764鎊（37.5萬港元)。戴維斯補充，技術型行業有更多機會自主創業，提升收入潛力。亞羅申科說，技術型工作另一優勢在於現有勞動力逐漸老化，預期對新一代技術工人的需求持續旺盛。她補充說，選擇培訓機構而非大學，是因為她想盡快獲得「實際工作」經驗。AI研究員蒂塞林克認為，水喉工是一項精密的工作，短期內機械無法完全勝任。戴維斯更笑言，至今未見有機械願意「把手伸入廁所疏通」。

