日本大阪難波站附近主要幹道御堂筋前發生車撞行人的意外，3人輕傷送院，包括一名未滿10歲的女童。

日本放送協會（NHK）架設在大阪市中央區一棟建物上的攝影機拍攝到事發現場，一輛黑色休旅車停在交叉路口，車輛前半部剷上行人路。周邊的樹也被撞倒。

大阪難波本通休旅車橫掃行人路數十米，3人輕傷。 X@yuma_1892

據報道，這輛車在行人路前進了數十米才停下來。目擊者譏巳：「車子斜著撞了過來，撞倒了一棵樹。我當時離車子2米多遠，所以沒事，但周圍人很多，有些人躺在地上。」

事發位置處於鬧區，加上今天正逢假日，人潮眾多。消防單位指出，傷者分別為是30餘歲男子、20餘歲男子及一名未滿10歲的女童，3人傷勢輕微。