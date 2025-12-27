Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大阪難波本通休旅車橫掃行人路數十米 3人輕傷

即時國際
更新時間：17:39 2025-12-27 HKT
發佈時間：17:39 2025-12-27 HKT

日本大阪難波站附近主要幹道御堂筋前發生車撞行人的意外，3人輕傷送院，包括一名未滿10歲的女童。

日本放送協會（NHK）架設在大阪市中央區一棟建物上的攝影機拍攝到事發現場，一輛黑色休旅車停在交叉路口，車輛前半部剷上行人路。周邊的樹也被撞倒。

相關新聞：日本群馬縣逾60車串燒烈燄沖天 釀2死26傷疑路面結冰引慘劇︱有片

大阪難波本通休旅車橫掃行人路數十米，3人輕傷。 X@yuma_1892
相關新聞：日本靜岡縣工廠發生揮刀傷人、噴灑不明液體案 15人受傷

據報道，這輛車在行人路前進了數十米才停下來。目擊者譏巳：「車子斜著撞了過來，撞倒了一棵樹。我當時離車子2米多遠，所以沒事，但周圍人很多，有些人躺在地上。」

事發位置處於鬧區，加上今天正逢假日，人潮眾多。消防單位指出，傷者分別為是30餘歲男子、20餘歲男子及一名未滿10歲的女童，3人傷勢輕微。

