遊日注意：日本出境稅明年7月起上調 由1000增至3000日圓

日本政府周五（26日）以書面方式召開「觀光立國推進閣僚會議」，決定調高國際觀光旅客稅（出境稅），用於應對過度旅遊，充實相關觀光設施。

據共同社報道，現行每人1000日圓（約50港元）的出境稅，將於明年7月調高至3000日圓（約150港元），預估2026年度的稅收將較前一年度增加約2.7倍，達到1300億日圓（約64.4億港元），並將用於因應隨著訪日旅客增加而產生的過度旅遊問題。

向訪日外國人及日本人一併徵收

出境稅是在旅客出境時，向訪日外國人及日本人一併徵收。

增加的稅收除撥給觀光廳外，也將用於文化廳、外務省等部會的相關事業經費。

大量旅客訪日帶來觀光公害

日本政府將加強觀光公害對策，推動旅遊禮儀宣導、導入車輛管制以紓解擁擠情況、整備觀光路線等措施，以降低對居民生活的影響。此外，也將新設機制，透過仲介平台自動下架違法民宿。

近年由於日圓貶值致大量旅客訪日，2024年度創下了524.8億日圓（約26億港元）的歷史新高，但反而帶來人潮擁擠、交通堵塞、不文明行為等嚴重問題，因此政府希望透過上調出境稅，有助充實相關設施。