Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意：日本出境稅明年7月起上調 由1000增至3000日圓

即時國際
更新時間：11:40 2025-12-27 HKT
發佈時間：11:40 2025-12-27 HKT

日本政府周五（26日）以書面方式召開「觀光立國推進閣僚會議」，決定調高國際觀光旅客稅（出境稅），用於應對過度旅遊，充實相關觀光設施。

據共同社報道，現行每人1000日圓（約50港元）的出境稅，將於明年7月調高至3000日圓（約150港元），預估2026年度的稅收將較前一年度增加約2.7倍，達到1300億日圓（約64.4億港元），並將用於因應隨著訪日旅客增加而產生的過度旅遊問題。

相關新聞：
日本出境注意！海關開行李逐件查免稅品？退稅要提前4小時登機？ 遊日達人5點擊退「謠言」！惟購1類商品要小心…

近年由於日圓貶值致大量旅客訪日。路透社
近年由於日圓貶值致大量旅客訪日。路透社
日本政府將加強觀光公害對策。路透社
日本政府將加強觀光公害對策。路透社
日本政府正致力應對過度旅遊問題。路透社
日本政府正致力應對過度旅遊問題。路透社

向訪日外國人及日本人一併徵收

出境稅是在旅客出境時，向訪日外國人及日本人一併徵收。

增加的稅收除撥給觀光廳外，也將用於文化廳、外務省等部會的相關事業經費。

大量旅客訪日帶來觀光公害

日本政府將加強觀光公害對策，推動旅遊禮儀宣導、導入車輛管制以紓解擁擠情況、整備觀光路線等措施，以降低對居民生活的影響。此外，也將新設機制，透過仲介平台自動下架違法民宿。

近年由於日圓貶值致大量旅客訪日，2024年度創下了524.8億日圓（約26億港元）的歷史新高，但反而帶來人潮擁擠、交通堵塞、不文明行為等嚴重問題，因此政府希望透過上調出境稅，有助充實相關設施。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
2025-12-26 12:06 HKT
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
突發
4小時前
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
影視圈
3小時前
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
01:42
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
影視圈
18小時前
有片｜日本群馬縣30車串燒大車禍 烈燄沖天釀1死20傷 疑暴雪路面結冰引慘劇
00:53
有片｜日本群馬縣30車串燒大車禍 烈燄沖天釀1死20傷 疑暴雪路面結冰引慘劇
即時國際
2小時前
發生於今年8月的元朗洪水橋棄屍謀殺案，再多12人落網。資料圖片
洪水橋謀殺案｜再多12人落網 兩男深圳灣過關就擒 累計27人被捕
突發
11小時前
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
即時中國
5小時前
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
飲食
23小時前
77歲「狗血劇女王」驚傳急性心衰竭離世 死訊封鎖9日才公開 女星挑戰18禁尺度令人難忘
77歲「狗血劇女王」驚傳急性心衰竭離世 死訊封鎖9日才公開 女星挑戰18禁尺度令人難忘
影視圈
13小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
2025-12-25 14:33 HKT