金正恩向普京致新年賀電 強調「生死與共」同盟關係

更新時間：10:25 2025-12-27 HKT
發佈時間：10:25 2025-12-27 HKT

北韓領袖金正恩周六（27日）向俄羅斯總統普京致送新年賀電，強調北韓和俄羅斯在烏克蘭戰爭中「共同流血、生死與共」。金正恩指出，朝俄關係在2025年進一步發展，成為「在同一條戰壕里同生死共患難」的最真摯同盟關係，又重申任何人都無法破壞朝俄關係和人民團結。

重申任何人無法破壞朝俄關係

金正恩在賀電中說，2025年承載著朝俄兩國關係史冊的「不朽畫幅」，是意義深遠的一年，這一同盟是通過「同舟共濟，生死與共」而鞏固的。他願再次保證，他本人、朝鮮政府和全體朝鮮人民將永遠與普京和俄羅斯人民站在一起，並指出正義與真理、勝利與榮耀將永遠屬於俄羅斯。

金正恩和普京簽署了戰略夥伴關係協議。美聯社
金正恩指出，正義與真理、勝利與榮耀將永遠屬於俄羅斯。路透社
金正恩日前視察軍工企業。法新社
賀電表示，朝俄同盟關係在歷史風雲中得到徹底檢驗，這一關係是要永遠繼承的寶貴財富。

據朝中社25日報道，金正恩收到普京18日發來的賀電。賀電說，過去一年對莫斯科與平壤之間的關係具有特殊意義。朝鮮人民軍參加庫爾斯克地區的戰役，隨後朝鮮工兵部隊赴俄羅斯進行了活動。這清楚地證明俄羅斯與朝鮮牢不可破的戰鬥友誼。

北韓士兵在烏戰中陣亡

北韓據報已在俄羅斯部署軍隊支援對烏克蘭的軍事行動，並且有士兵在戰鬥中陣亡。

本月初，平壤承認，已於今年8月派遣部隊到俄羅斯庫爾斯克地區排雷 。

金正恩在12月13日該部隊凱旋回國的講話中表示，至少有9名來自工程兵團的士兵在為期120天的部署期間陣亡。

