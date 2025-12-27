Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美軍空襲尼日利亞IS | 特朗普反對提前空襲 堅持要送IS「聖誕禮物」

更新時間：09:04 2025-12-27 HKT
發佈時間：09:04 2025-12-27 HKT

美國總統特朗普在周五（26日）刊出的專訪中表示，他下令對尼日利亞境內的伊斯蘭國組織（IS）發動致命空襲，已將其營地「徹底殲滅」。特朗普透露，空襲原本安排在聖誕日之前進行，但他反對，堅持要在聖誕節當天送他們一份「聖誕禮物」。而尼日利亞表示，在美軍聖誕節當日發動襲擊後，預計將對IS發動更多打擊。

特朗普接受政治新聞網Politico訪問時指出，「本來是打算提早行動，但我說『不，送給他們一份聖誕禮物吧！』他們完全沒料到會遭到攻擊，但我們狠狠打擊了他們，每個營地都被殲滅。」

特朗普指已徹底摧毀IS營地。路透社
特朗普指已徹底摧毀IS營地。路透社
美艦在行動中發射導彈。法新社
美艦在行動中發射導彈。法新社
尼日利亞有村屋在空襲中被摧毀。路透社
尼日利亞有村屋在空襲中被摧毀。路透社
尼日利亞被擊中的地點有燒過痕跡。路透社
尼日利亞被擊中的地點有燒過痕跡。路透社

出動無人機發射導彈

尼日利亞新聞部長伊德里斯表示，美國針對尼日利亞西北部的IS武裝分子基地發動空襲，使用大型、中高度無人機發射的導引飛彈。

伊德里斯指出，這次空襲行動動用了16枚GPS導引的精準彈藥，由MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper）載運發射，成功殲滅企圖滲透至尼日利亞的IS武裝分子。

摧毀IS營地 擊斃多名武裝分子

他說，這次行動是在尼日利亞參與下，經「廣泛情報蒐集、作戰規劃與偵察」後進行。

尼日利亞堅稱這是聯合行動，並表示為聖誕節的襲擊提供了情報。美國軍方稱，今次攻擊造成多名IS武裝分子死亡。

美國國防部官員事後發布一段影片，顯示一艘懸掛美國國旗的戰艦甲板上似乎在夜間發射了一枚導彈。
 

