美老闆化身聖誕老人 公司賣盤向員工豪派花紅人均344萬

即時國際
更新時間：08:52 2025-12-27 HKT
發佈時間：08:52 2025-12-27 HKT

美國路易斯安那州電氣設備機殼工廠Fibrebond的老闆沃克（Graham Walker），有如現實版的聖誕老人，他以17億美元出售公司後，向旗下540名全職員工慷慨送出總額2.4億美元（18.65億港元）的花紅，人均44.3萬美元（344萬港元），分五年發放。

為電訊設備建防護設施

這名大方的老闆是已卸下Fibrebond行政總裁一職的沃克（Graham Walker），該公司由他父親於1982年創立，當時僅有10多名員工，主要為電氣與電訊設備建造防護設施。公司在1990年代流動通訊熱潮中蓬勃發展，卻在1998年因一場工廠火警而幾乎崩潰。即使生產一度停滯，沃克家族仍持續支付員工薪資，這段經歷至今仍被員工視為公司忠誠文化的起點。

在大企業提出洽購該公司時，46歲的沃克對每一位潛在買家都提出相同要求：出售價的15%必須分配給員工，儘管他們都不是股東。他強調，這個條件沒有任何協商空間，因為若沒有這樣的分配機制，許多陪伴公司走過數十年榮枯、甚至瀕臨倒閉時期的老員工，可能會選擇離開。相關花紅被設計為留任獎勵，分5年按年發放，多數員工需持續留任，才能領取全額。沃克表示，這對於公司出售後維持穩定運作至關重要。

伊頓電力管理公司（Eaton）今年較早前完成收購，隨即啟動向全職員工發放花紅的條款，平均每人可在5年內領取約44.3萬美元。員工們於6月開始收到密封信封，里面清楚列出各自可獲得的花紅金額。有人情緒激動，有人一度以為只是惡作劇，還有人震驚得說不出話來。

51歲的凱伊1995年進入Fibrebond，當時時薪僅5.35美元。她後來獲晉升，負責Fibrebond佔地254英畝廠區的設施，管理18人的團隊。服務29年的她在打開信件時忍不住落淚，並用獎金還清房貸，在附近城鎮開設一間服飾精品店。她說：「過去一直在當月光族。現在我終能活出精彩人生。」

