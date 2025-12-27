Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴黎地鐵狂徒持刀施襲 3女在不同車站遭刺傷

即時國際
更新時間：08:26 2025-12-27 HKT
發佈時間：08:26 2025-12-27 HKT

法國首都巴黎地鐵3號線周五（26日）下午發生持刀襲擊事件，3名女子在不同車站遇襲受傷，嫌犯已被警方拘捕。事發時，巴黎正舉行年終節慶活動。

襲擊事件在共和國廣場站、工藝美術廣場站及歌劇院站發生，3個站均處於貫穿巴黎市中心的地鐵3號線沿線。受害人均受輕傷，已被送院救治。

馬里裔嫌犯被捕

警方表示，嫌犯為一名馬里裔男子，施襲後逃離現場，隨後在其住所被捕，警方初步排除恐怖主義動機。目前，巴黎地鐵3號線已恢復運行。

事發於下午4時15分至4時45分之間，3名傷者迅速由緊急救援人員接手處理。其中一名女子腿部受傷，明顯處於驚嚇狀態，即場接受治療。

警方透過閉路電視畫面與手機定位技術，成功地在巴黎北部的瓦茲河谷區鎖定並逮捕嫌犯。

歐洲各國加強警戒防恐襲

據報嫌犯25歲，此前曾因包括損壞財物在內的輕罪被警方記錄在案，暫時未悉其犯案動機。

當局事後派出增援人員，強化地鐵路線安全。

由於近期曾發生針對節慶或宗教集會的襲擊與陰謀，歐洲各國首都在年底期間都格外警惕任何暴力事件。

上周，法國內政部長努內茲呼籲保持最高警惕，指出鑑於恐怖主義威脅等級極高和公共秩序混亂的風險，要求地方官員加強全國各地的安全措施，確保警力部署到位，起到威懾作用。

