敘利亞清真寺遭恐襲釀8死18傷 極端組織認責

即時國際
更新時間：04:05 2025-12-27 HKT
發佈時間：04:05 2025-12-27 HKT

敘利亞中部城市霍姆斯（Homs）於當地時間周五發生嚴重恐怖襲擊。一座屬於少數族裔阿拉維派（Alawite）的清真寺在禮拜期間遭炸彈襲擊，造成至少8人死亡、18人受傷。極端遜尼派組織「遜尼派支持者旅」（Saraya Ansar al-Sunnah）隨後在社交媒體承認責任。今次襲擊再次引發外界對敘利亞政權更迭後，國內宗派暴力衝突升溫的極度擔憂。

事發於霍姆斯市內的阿里賓阿比塔利布清真寺（Imam Ali bin Abi Talib mosque）。根據敘利亞國家通訊社（SANA）及當地官員說法，爆炸發生時正值周五中午禮拜時間，信眾聚集。過渡政府內政部初步調查顯示，襲擊者將爆炸裝置預先放置在清真寺內部並引爆。官方發布的畫面顯示，清真寺綠色地毯上佈滿瓦礫與血跡，安全部隊隨即封鎖現場。

敘利亞中部城市霍姆斯（Homs）於當地時間周五發生嚴重恐怖襲擊，造成至少8人死亡、18人受傷。路透社
敘利亞中部城市霍姆斯（Homs）於當地時間周五發生嚴重恐怖襲擊，造成至少8人死亡、18人受傷。路透社

極端組織認領 曾襲擊大馬士革教堂 一個名為「遜尼派支持者旅」的極端遜尼派組織透過Telegram頻道承認策劃襲擊。該組織過去曾聲稱，對今年六月大馬士革一宗造成20人死亡的教堂自殺式襲擊負責。

過渡政府衛生部官員納吉布（Najib al-Naasan）指出，目前確定的傷亡人數為8死18傷，但強調這並非最終數字，死亡人數恐進一步上升。過渡政府外交部隨後發表聲明，強烈譴責今次「懦弱的犯罪行為」，指其公然踐踏人道價值，企圖在敘利亞人民中製造混亂。沙特阿拉伯、黎巴嫩及卡塔爾等周邊國家亦相繼對襲擊表示譴責。

宗派緊張局勢升溫 權力更迭後餘震不斷 自去年長期執政、出身阿拉維派的領袖阿薩德（Bashar al-Assad）被反對派推翻，並由遜尼派主導的過渡政府接管後，敘利亞宗派暴力事件頻發。代表阿拉維派的最高委員會發聲明，譴責這是一場針對該族裔、持續超過一年的系統性屠殺與強迫流離失所行動，並將矛頭指向過渡政府，指其未能盡責保護少數群體，恐令國家滑向崩潰邊緣。

除了宗派衝突，敘利亞境內的極端組織「伊斯蘭國」（IS）殘餘勢力依然活躍。本月初，敘利亞中部亦發生一宗針對美軍的襲擊，造成兩名美兵及一名翻譯死亡，當局懷疑兇徒為「伊斯蘭國」成員。

目前，敘利亞過渡政府正動用醫療資源救治傷者，並加強各地宗教場地的保安，防範報復性襲擊或進一步的恐怖活動。

