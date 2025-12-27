有片｜日本群馬縣30車串燒大車禍 烈燄沖天釀1死20傷 疑暴雪路面結冰引慘劇

日本群馬縣水上町關越高速公路（關越自動車道）昨晚（26日）爆發驚人連環追撞事故。在強烈寒流帶來的暴雪下，至少30輛車於冰封路面上失控相撞，現場引發大規模火災，火舌吞噬多輛車輛。事件造成至少1人死亡，20人受傷送院，其中多名傷者性命垂危。由於適逢長假期返鄉高峰，事故導致關越道大面積封閉，交通陷入癱瘓。

事發於當地時間周五晚上約7時30分，地點位於群馬縣水上町附近的下行線路段。最初警方接報指有兩輛卡車追撞並停靠路肩，但在路面極度結冰及視野欠佳的情況下，後方車輛接連發生連鎖碰撞。據日本媒體最新報導，涉及車輛數目從最初預計的15輛急增至30輛，當中包括大型卡車、拖板車及多輛私家車。

現場災情極為慘烈，一輛運載多部汽車的拖板車起火後迅速蔓延。目擊者上傳至社群平台X的畫面顯示，至少16輛汽車陷入火海，烈焰沖天並傳出陣陣爆炸聲。有民眾感嘆原定前往滑雪度假，卻目睹多車撞成一團，現場濃煙密佈，搜救工作在嚴寒與暴雪中進行得極為艱難。

傷亡數字方面，雖然事故初期傳出傷者意識清醒，但隨後情況急轉直下。共同社及NHK報導指，截至27日凌晨0時許，已有一名傷者證實不治。總計21名傷者中，有4至5人傷勢嚴重。消防部門在零晨時分仍在現場奮力滅火。

此次事故發生在民眾返鄉高峰期（U-turn Rush）的前夕。受車禍影響，關越自動車道自月夜野交流道至水上交流道雙向路段緊急封閉，大批車輛受阻。日本網民對此感到震驚與感嘆，有人形容冬天的關越道本就危機四伏，如今發生如斯慘劇令人心碎，更有人慶幸自己選擇不在假期開車以避開潛在危險。

氣象部門指出，案發前水上町已處於暴雪預警範圍。警方初步判斷，強風與低溫導致路面迅速結冰成「黑冰」，令車輛在變道或煞車時瞬間打滑失控，案件細節仍在進一步釐清中。