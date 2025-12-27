Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本群馬縣逾60車串燒烈燄沖天 釀2死26傷疑路面結冰引慘劇︱有片

即時國際
更新時間：14:30 2025-12-27 HKT
發佈時間：03:39 2025-12-27 HKT

日本群馬縣水上町關越高速公路（關越自動車道）昨晚（26日）爆發驚人連環追撞事故。在強烈寒流帶來的暴雪下，至少60輛車於冰封路面上失控相撞，現場引發大規模火災，火舌吞噬多輛車輛。事件造成至少2人死亡，26人受傷送院，其中多名傷者性命垂危。由於適逢長假期返鄉高峰，事故導致關越道大面積封閉，交通陷入癱瘓。

事發於當地時間周五晚上約7時30分，地點位於群馬縣水上町附近的下行線路段。最初警方接報指有兩輛卡車追撞並停靠路肩，但在路面極度結冰及視野欠佳的情況下，後方車輛接連發生連鎖碰撞。據日本媒體最新報導，涉及車輛數目從最初預計的15輛急增至30輛，當中包括大型卡車、拖板車及多輛私家車。

現場災情極為慘烈，一輛運載多部汽車的拖板車起火後迅速蔓延。目擊者上傳至社群平台X的畫面顯示，至少16輛汽車陷入火海，烈焰沖天並傳出陣陣爆炸聲。有民眾感嘆原定前往滑雪度假，卻目睹多車撞成一團，現場濃煙密佈，搜救工作在嚴寒與暴雪中進行得極為艱難。

相關新聞：日本靜岡縣工廠發生揮刀傷人、噴灑不明液體案 15人受傷

傷亡數字方面，雖然事故初期傳出傷者意識清醒，但隨後情況急轉直下。共同社及NHK報導指，截至27日凌晨0時許，已有一名女傷者證實不治。總計21名傷者中，有4至5人傷勢嚴重。由於火勢極大，消防部門在零晨時分仍在現場奮力滅火。

此次事故發生在民眾返鄉高峰期（U-turn Rush）的前夕。受車禍影響，關越自動車道自月夜野交流道至水上交流道雙向路段緊急封閉，大批車輛受阻。日本網民對此感到震驚與感嘆，有人形容冬天的關越道本就危機四伏，如今發生如斯慘劇令人心碎，更有人慶幸自己選擇不在假期開車以避開潛在危險。

氣象部門指出，案發前水上町已處於暴雪預警範圍。警方初步判斷，強風與低溫導致路面迅速結冰成「黑冰」，令車輛在變道或煞車時瞬間打滑失控，案件細節仍在進一步釐清中。

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
影視圈
7小時前
張學友雙手出現明顯離奇狀況？ 或預示肝膽功能出問題 近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現明顯離奇狀況？  或預示肝膽功能出問題  近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
5小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
2025-12-26 12:06 HKT
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
突發
8小時前
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
影視圈
6小時前
專家分析長者性需求被忽視。中新社
高齡HIV︱北京8旬翁與保母發生性關係染病 專家：長者性需求被忽視
即時中國
4小時前
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
飲食
2025-12-26 13:14 HKT
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
即時中國
9小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
6小時前
深圳好去處2026｜14大全新商場/地標/博物館/玩樂推介！全球最大樂高樂園/4個購物新蒲點
深圳好去處2026｜14大全新商場/地標/博物館/玩樂推介！全球最大樂高樂園/4個購物新蒲點
旅遊
6小時前