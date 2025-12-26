Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本靜岡縣工廠前職員揮刀傷人、噴灑不明液體 15人受傷

即時國際
更新時間：17:02 2025-12-27 HKT
發佈時間：20:08 2025-12-26 HKT

位於日本靜岡縣三島市的「橫濱橡膠三島工場」發生斬人案，消防表示有15人受傷。一名男性疑犯涉殺人未遂當場被捕。

橫濱橡膠三島工場入口。 橫濱橡膠官網圖片
橫濱橡膠三島工場入口。 橫濱橡膠官網圖片
橫濱橡膠三島工場。 橫濱橡膠官網圖片
橫濱橡膠三島工場。 橫濱橡膠官網圖片

事發於當地下午約4時半，消防接獲工場人員通報，表示位於三島市南二日町的工場內，「有人用刀刺傷了5、6個人」，並且「噴灑了某種液體」。施襲者戴着防毒面具、拿着求生刀。

15名年齡介乎20至50歲的男性工廠員工受傷，6人送院。傷者當中，有8人被刀刃刺傷，6人沾到不明液體。警方趕抵現場，拘捕了一名疑犯。被捕者小山雅貴（38歲）住在三島市，目前無業，因對一名28歲員工謀殺未遂被捕。

日本放送協會（NHK）引述工廠相關人員稱，疑犯是該廠前職員，而案發時間正值下午與夜班員工交接時間。一位工廠負責人說：「疑犯至少到5年前為止，一直住在三島市內的公司宿舍。昨天是許多員工的今年最後一天工作日，發生這樣的事情令人難以置信。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
4小時前
張學友雙手出現明顯離奇狀況？  或預示肝膽功能出問題  近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現明顯離奇狀況？  或預示肝膽功能出問題  近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
8小時前
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
影視圈
10小時前
專家分析長者性需求被忽視。中新社
高齡HIV︱北京8旬翁與保母發生性關係染病 專家：長者性需求被忽視
即時中國
7小時前
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
影視圈
9小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
2025-12-26 12:06 HKT
「交通風紀」以牙還牙 辣招對付港鐵除鞋翹腳女 網民學到重點：輕輕撩撥
「交通風紀」以牙還牙 辣招對付港鐵除鞋翹腳女 網民學到重點：輕輕撩撥｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
警員到場調查。楊偉亨攝
珍惜生命│31歲男疑被騙走10萬意難平 寶達商場平台墮下送院不治
突發
6小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
9小時前
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
即時中國
12小時前