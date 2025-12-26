日本靜岡縣工廠前職員揮刀傷人、噴灑不明液體 15人受傷

位於日本靜岡縣三島市的「橫濱橡膠三島工場」發生斬人案，消防表示有15人受傷。一名男性疑犯涉殺人未遂當場被捕。

橫濱橡膠三島工場入口。 橫濱橡膠官網圖片

橫濱橡膠三島工場。 橫濱橡膠官網圖片

事發於當地下午約4時半，消防接獲工場人員通報，表示位於三島市南二日町的工場內，「有人用刀刺傷了5、6個人」，並且「噴灑了某種液體」。施襲者戴着防毒面具、拿着求生刀。

15名年齡介乎20至50歲的男性工廠員工受傷，6人送院。傷者當中，有8人被刀刃刺傷，6人沾到不明液體。警方趕抵現場，拘捕了一名疑犯。被捕者小山雅貴（38歲）住在三島市，目前無業，因對一名28歲員工謀殺未遂被捕。

日本放送協會（NHK）引述工廠相關人員稱，疑犯是該廠前職員，而案發時間正值下午與夜班員工交接時間。一位工廠負責人說：「疑犯至少到5年前為止，一直住在三島市內的公司宿舍。昨天是許多員工的今年最後一天工作日，發生這樣的事情令人難以置信。」