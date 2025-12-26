Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

車門打不開釀逃生危機 涉近18萬輛特斯拉Model 3 美正式啟動調查

即時國際
更新時間：14:33 2025-12-26 HKT
發佈時間：14:33 2025-12-26 HKT

特斯拉（Tesla）車門打不開事件雪球越滾越大，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）已對特斯拉部分Model 3車款的緊急車門釋放裝置展開調查，涵蓋近18萬輛車，重點將著重於該設計在事故或火災等緊急情況下，手動車門釋放裝置是否不易辨識或操作，影響駕車者和乘客逃生安全。

美國過去10年間，至少有15宗事故中，車內人員因無法打開起火後的特斯拉車門而喪生，救援人員也無法從外部開啟。缺陷調查辦公室（ODI）指出，機械門釋放裝置被隱藏起來，沒有標籤，在緊急情況下很難發現到。

美國已對特斯拉部分Model 3車款的緊急車門釋放裝置展開調查。路透社
美國已對特斯拉部分Model 3車款的緊急車門釋放裝置展開調查。路透社
特斯拉車門打不開事件雪球越滾越大。路透社
特斯拉車門打不開事件雪球越滾越大。路透社
在車主手冊裡，有告知車門釋放方式。特斯拉官網
在車主手冊裡，有告知車門釋放方式。特斯拉官網
後門的釋放裝置不顯著，會讓乘客在緊急危難時找不到。特斯拉官網
後門的釋放裝置不顯著，會讓乘客在緊急危難時找不到。特斯拉官網

機械式內藏門把太隱密

NHTSA資料顯示，調查於12月23日展開，起因是一名車主向主管機關投訴車門設計有缺陷，指稱Model 3的機械式車門釋放裝置位置隱蔽，未清楚標示，在緊急狀況下難以及時找到。該名車主並向美國媒體表示，自己駕駛的2022年款Model 3曾發生起火事故，最後被迫敲破後車窗逃生。

特斯拉的電子門把需要電力才能運作，如果發生完全斷電的情況，車內人員或救援人員必須使用機械式門把手。 

這次是針對2022年出廠的特斯拉Model 3，缺陷調查辦公室估計，受影響的車輛數量約17.9萬輛。 

或要求特斯拉回收改善

相較於前車門的釋放裝置是清楚可見的，後車門的釋放裝置，若是沒閱讀車主手冊，就會導致發生意外時，不知從何開啟的問題。 

NHTSA若是認為該設計會影響逃生，可能會要求特斯拉進行回收，解決方案可能是貼上釋放位置的標籤，甚至是改裝一個更明顯的物理拉桿，解決此問題。

涉至少15宗事故

NHTSA說明，特斯拉車輛主要以電子按鈕作為車門開啟方式，雖設有手動釋放裝置，以因應斷電或緊急狀況，但多年來外界屢質疑，相關設計在車內並不顯眼，尤其後排座位更不易察覺，恐增加事故時的逃生風險。

事實上，特斯拉車門設計早已多次成為爭議焦點。2023年，美國華盛頓一對夫婦駕駛Model 3發生車禍，因車門設計問題，外界無法即時協助救援，導致妻子不幸罹難、丈夫重傷。此外，也有多宗事故通報指出，特斯拉車輛在撞擊起火後，電動車門失效，車內人員因無法找到手動釋放裝置而受困。

