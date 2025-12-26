Spotify驚爆大規模外洩 8600萬首音樂遭竊 黑客預告開放「免費下載」

全球擁有7億用戶的音樂串流平台Spotify，近日驚傳8600萬首音樂檔案遭竊取，被盜的資料達300TB。激進組織Anna's Archive已承認責任，聲稱目的是要建立「音樂保存庫」，避免人類文化遺產因災難、戰爭或預算縮減而消失，未來也將透過BT種子免費分享檔案。Spotify則表示，經調查後，發現是黑客使用第3方建立的用戶資料竊走部分音樂檔案，相關帳號已關閉，用戶個人資料並未外洩，目前也加入新的防護措施進行監控。

幾乎涵蓋用戶所有常聽內容

激進組織Anna's Archive對外聲稱，他們從Spotify抓取8600萬首音樂檔案，以及2萬多筆歌曲中繼資料（metadata）。這批音樂檔案幾乎涵蓋Spotify用戶所有常聽內容，佔總收聽量的99.6%，資料量達300TB，計畫未來透過BT種子（torrents）等方式對外公開，提供網民免費下載。

Spotify總部位於瑞典斯德哥爾摩，全球擁有超過7億用戶。法新社

激進組織Anna's Archive已承認責任。X@jglypt

由於黑客不是盜取一首歌或者一張專輯，幾乎將Spotify的音樂檔案偷取，引發音樂業界震撼，音響發燒友也議論紛紛。

恐被挪用訓練AI模型

有創投圈人士在LinkedIn上直言，若真如傳聞所述，一般使用者將可「建立屬於自己的免費Spotify」，科技公司也可藉此「大規模訓練AI音樂生成模型」。該人士說，唯一阻礙恐怕只剩著作權法與法律威嚇力。

知名AI與著作權倡議者Ed Newton-Rex警告，這批資料如果被AI公司挪用進行模型訓練，將對創作者權益造成重大侵害，「目前許多AI公司訓練資料來源未經授權，政府應強制要求業者公開訓練內容。」

全球擁逾7億用戶

Spotify總部位於瑞典斯德哥爾摩，全球擁有超過7億用戶。對於激進組織聲稱取得龐大音樂檔案，Spotify表示，該組職並非使用黑客入侵手法，而是透過第3方單位建立用戶帳號，採繞過DRM（數位版權管理）方式在平台取得部分音頻文件，犯案時間持續數個月。

Spotify強調，黑客並未竊取用戶個人資料，目前已找到黑客使用的帳戶並加以關閉，公司也加入新的防護措施，未來將持續監控可疑行動。