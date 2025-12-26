以巴衝突 | 西岸3巴人縱火焚燒聖誕樹 破壞耶穌誕生場景被捕

以色列佔領的約旦河西岸城市傑寧，有3名巴勒斯坦人涉嫌在一座天主教堂縱火焚燒聖誕樹，並損毀部分耶穌誕生場景，事後被捕。

巴勒斯坦警方表示，今次逮捕行動是在查看閉路電視畫面後採取的。警方稱，他們從嫌犯住處檢獲相信用於犯案的工具，並譴責今次事件明顯企圖煽動約旦河西岸教派和宗教緊張局勢的事件。

相關新聞：

以巴衝突｜加沙死亡人數突破7萬 聯合國：數據可信

傑寧教堂迅速清理了被燒毀的聖誕樹，並在翌日及時豎起一棵新的聖誕樹。美聯社

翻查閉路電視鎖定嫌犯

傑寧教堂Holy Redeemer Church在社交媒體上發布相關照片，顯示一棵人造聖誕樹只剩下支架，綠色的塑膠樹枝被燒毀，紅色和金色的裝飾品散落在庭院中。

該教堂指出，聖誕樹在22日凌晨3點左右被燒，部分耶穌誕生場景也遭到破壞。

傑寧教堂迅速清理被燒毀的聖誕樹，並在翌日及時豎起一棵新的聖誕樹，以便舉行聖誕彌撒。教堂並舉行一場特別的儀式。

西岸基督徒人口僅佔2%

教堂強調，今次事件表明任何破壞宗教象徵的企圖，都無法削弱傑寧的精神，也無法動搖人民的信仰。

基督徒僅佔西岸約300萬居民的1%至2%，絕大多數居民是穆斯林。在更廣泛的中東地區，隨著人們逃離衝突和攻擊，基督徒人口持續下降。