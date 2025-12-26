Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

獲特朗普力撐 親台政客當選洪都拉斯總統

更新時間：10:04 2025-12-26 HKT
發佈時間：10:04 2025-12-26 HKT

中美洲國家洪都拉斯的國家選舉委員會周三發布總統選舉結果，美國總統特朗普力挺的親台國家黨（PN）候選人阿斯富拉當選總統。他在競選期間受訪稱，若勝選，將恢復與台灣的外交關係。對此，中國外交部昨日稱，中方願在「一個中國」原則基礎上，共同推動中洪關係不斷向前發展。

中國外交部：尊重洪都拉斯人民選擇

洪都拉斯總統、國會和地方選舉11月30日投票。保守派的阿斯富拉得票率為40.27%，自由黨候選人納斯魯拉得票率39.53%，執政黨自由與重建黨候選人蒙卡達得票率19.19%。新總統明年1月27日就職。

洪都拉斯這次大選受各界密切關注，國家黨和自由黨候選人選前雙雙表示若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。大選另一最受矚目議題，就是特朗普揚言，若他支持的阿斯富拉落選，將削減對洪都拉斯的援助。

中國外交部發言人林劍稱，總統選舉是洪都拉斯的內部事務，中方尊重洪都拉斯人民的選擇，「中方願同洪方一道，在一個中國原則基礎上，共同推動中洪關係不斷向前發展」。

