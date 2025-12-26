聖誕節｜美超市系統故障變佳節驚喜 霸氣宣布貨品免付款 顧客歡呼響徹全場

今日是傳統的聖誕節「拆禮物日」（Boxing Day），正當全球民眾沉浸在拆禮物喜悅之際，美國德州一間超市的顧客早前已提前收穫一份意想不到的聖誕大禮。德州知名超市連鎖店 H-E-B 近日發生收銀系統癱瘓事故，正當大批顧客為無法付款而苦惱時，超市店員竟當場宣布所有排隊中的貨品一律「免單」贈送，引起全場歡呼，溫馨場面在社交網絡廣傳。

據美國《時人》（People）雜誌報道，這宗充滿人情味的事件發生在 12 月 22 日（周一）上午，地點位於德州伯勒森市（Burleson）的 H-E-B 分店。當時臨近聖誕佳節，超市內擠滿了購買過節物資的民眾。然而，店內的電子收銀系統突然出現大規模故障，導致所有交易被迫中止。

正在購物的顧客 Shelley Browder 用手機紀錄了當時的一幕。影片顯示，超市員工 Destanie 站在人群中，先是感謝顧客在混亂中的耐心，並感性地表示：「在 H-E-B，我們非常感謝你們成為我們的顧客。」她向現場民眾解釋電腦系統暫時無法恢復。

正當部分顧客開始發出抱怨聲，以為要空手而回或耗時空等之際，Destanie 隨即向正在排隊準備付款的顧客宣布了一個驚人決定：「今天，你們購買的所有商品，我們都會免費提供。」最後，Destanie 向眾人預祝「聖誕快樂」。短短幾秒鐘內，超市內爆發出雷鳴般的掌聲與歡呼聲，不少原本一臉無奈的顧客瞬間轉為驚喜萬分，意識到手上滿載的購物籃已變成了超市贈送的禮物。

H-E-B 隨後在給傳媒的正式聲明中證實了這項大膽決定。發言人表示，在假日的購物高峰期，顧客體驗是公司的核心價值。為了回饋忠實客戶，門市決定為當時所有已在排隊且購物籃裝滿貨品的顧客提供免費服務。聲明強調：「H-E-B 一直致力於為顧客提供服務，尤其是在節日期間。」

其中一名受惠顧客 David Davidson 當時正準備採購平安夜及聖誕午餐的食材。他表示，起初眼見付款隊伍越來越長，心情一度焦慮，但聽到「免單」的消息後簡直不敢置信。他形容當時內心充滿感激，看到其他顧客同樣滿載而歸，感受到這份節日驚喜格外的有意義。