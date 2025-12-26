Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

加州聖誕風暴 | 至少3死12萬戶停電 6縣進緊急狀態

更新時間：09:11 2025-12-26 HKT
發佈時間：09:11 2025-12-26 HKT

美國加州廣泛地區在聖誕節假期持續遭受強烈風暴襲擊，截至聖誕節當天，已有至少3人死亡，12萬戶居民停電。加州政府已宣布6個縣進入災害緊急狀態。

由於冬季風暴持續不斷，加州各地不斷出現與極端天氣相關的傷亡報告。21日至24日，該州至少報告3人死亡，死因包括被海邊大浪拍死、被困在城市內澇道路上淹死，以及被路邊倒下大樹砸死。

洛杉磯部分地區刷新雨量紀錄

在南加州，洛杉磯部分地區平安夜創下日降雨量紀錄，今年較早前遭受山火災害的部分區域發生小規模泥石流；北加州地區24日夜間遭遇新一輪風暴，導致大範圍斷電和高速公路交通受阻，當地官員還警告山區有雪崩危險。

加州州長紐森宣佈，6個縣因遭遇多年來最強烈的假日風暴而進入緊急狀態，以便州政府提供風暴應對援助。加州並已向多個沿海和南加州縣部署緊急救援資源和第一線救援人員，加州國民警衛隊也已待命。

大氣河現象帶來強烈風暴

他在新聞公報中說，一系列「大氣河」天氣給州內帶來了強降雨和強風，「增加了洪水、山體滑坡、泥石流以及溪流和河流水位迅速上漲的風險」。

根據氣象部門預報，加州幾乎所有地區25日將面臨強降雨風險，南加州中度強降雨風險將持續到26日，並可能導致山洪爆發。

「大氣河」是大氣中富含水汽的狹窄帶狀通道，可將低緯度地區的暖濕氣流輸送至中緯度，進而引發強降雨或降雪天氣。

「大氣河」在美國西海岸是常見現象，也是當地降雨的主要來源。

