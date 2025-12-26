聖誕節動武 | 特朗普宣布美軍空襲尼日利亞IS 報復「屠殺基督徒」擊斃多名恐怖分子

美國總統特朗普聖誕節（25日）晚上在其社交平台Truth Social發文，宣布美軍對尼日利亞西北部的伊斯蘭國（IS）恐怖分子發動「強大而致命的打擊」，以報復他們屠殺基督徒，並警告如果武裝分子繼續殺害基督徒，將發動更多襲擊。美方初步評估顯示，多名IS恐怖分子被擊斃。

特朗普寫道：「今晚，在我以三軍統帥身分的指示下，美國對尼日利亞西北部的 『伊斯蘭國』（IS）恐怖分子敗類發動了一次強大而致命的打擊。」

特朗普警告如果武裝分子繼續殺害基督徒，將發動更多襲擊。美聯社

IS經常在尼日利亞發動襲擊，圖為一間清真寺平安夜當天遭到IS炸彈襲擊。法新社

尼日利亞一間清真寺平安夜遭IS襲擊，造成至少7人喪生。法新社

威脅將發動更多襲擊

他指出，這些恐怖分子在該地區一直以基督徒為目標 ，殘忍地殺害無辜的基督徒，其程度之深，是多年來、甚至幾個世紀以來都未曾見過的！他說：「我之前就警告過這些恐怖分子，如果他們不停止屠殺基督徒，必將付出慘痛的代價。而今晚，他們的慘痛代價終於來了。」

他表示，美國戰爭部執行了多次「完美打擊」，這類軍事行動唯有美國有能力完成。他寫道：「在我的領導之下，我們的國家不會允許激進伊斯蘭恐怖主義得逞。願上帝保佑我們的軍隊，也祝大家聖誕快樂，包括那些已經被我們擊斃的恐怖分子。如果他們繼續屠殺基督徒，還會有更多人喪命。」

他補充說：「我們國家絕不允許極端伊斯蘭恐怖主義滋生蔓延。」

特朗普：尼國基督徒面臨生存威脅

總部設在德國斯圖加特的美軍非洲司令部在一份新聞稿中說，美軍當天根據特朗普和國防部長赫格塞思的命令，與尼方協調，在尼日利亞索科托州發動空襲，打擊IS多座營地。初步評估顯示，多名恐怖分子被擊斃。

10月下旬，特朗普曾警告，基督教在尼日利亞面臨「生存威脅」，在當地發生的基督徒遭受政治迫害的事件後，他已下令五角大樓開始準備可能對尼日利亞採取軍事行動。隨後幾周，美國國務院宣布將限制涉及大規模屠殺和暴力襲擊基督徒的尼日利亞公民及其家屬的簽證。美國最近還根據《國際宗教自由法》將尼日利亞列為「特別關注國」。

尼日利亞已同意與美國合作，加強其打擊武裝組織的力度。該國人口分為兩部分：主要居住在北部的穆斯林和主要在南部的基督徒。