越南首富退出南北高鐵競標 財產一夕縮水148億港元

越南最大民營財團Vin集團（Vingroup）周四（25日）宣布退出價值670億美元（約5210億港元）的「南北高速鐵路」競標。這個震撼彈導致集團與多家子公司股價下跌，集團創辦人、越南首富范日旺身價單日蒸發19億美元（約148億港元），成福布斯即時富豪排行榜聖誕節當天財產損失最多的億萬富翁。

越南首富范日旺。 路透社資料圖

綜合路透社及多間越南傳媒消息，范日旺成立的子公司Vinspeed今年5月成立不久即投入南北高鐵案競標，資金20%自籌、其餘8成尋求政府35年零利率貸款。這條高鐵銜接首都河內與全國最大城胡志明市，全長1540公里，預計2026年12月動工、2035年完工。越南政府視為國家重大建設項目。

標案含奧運級體育場館

除了南北高鐵，標案還包括位於河內的奧運等級綜合體育館園區，佔地逾9000公頃，包含多項高標準體育設施，例如可容納13.5萬人的體育館。

Vin集團周四聲明，經審慎評估集團資源後決定撤回投標申請，以確保資金、人力、執行力盡量集中於近期取得的戰略基礎設施建設案。

Vin集團獲派投資多項重大基建項目。 官網截圖

Vin集團獲派投資其他重大基建，例如胡志明市郊濱城（Ben Thanh）連接南部芹椰縣（Can Gio）、河內連接廣寧省（Quang Ninh）的高鐵路線。集團內部還有VinMetal鋼鐵廠、2座位於河靜省（Ha Tinh）的風電廠、位於海防省的液化天然氣發電廠、芹椰填海造陸城市計畫（megaciy）等重大案件加速推動中。

央行、財政部皆憂心

越南央行對於Vin集團高槓桿率與缺乏鐵路基礎建設經驗頗為憂心，並警告集團提出的貸款申請及其必要的擔保在融資穩定層面恐有風險。路透社指出，5月19日的一份意見書指出，這項貸款案需要「國家特別擔保」。越南財政部表示，零利率貸款條件與30年償債期限形同國家補貼，恐影響越南信用評級。

除了Vin集團，汽車工業公司THACO、越南鐵路公司、越南投資發展集團均有意投資南北高鐵開發案。Vin集團聲明表示，退出競標不妨礙高鐵開發案進展。越南政府表示，明年1月公布南北鐵路案最終得標者。