尼日利亞清真寺晚禱時段爆炸　疑自殺式炸彈襲擊5死35傷

尼日利亞東北部波諾州首府邁杜古里市（Maiduguri）一座清真寺，於當地時間25日晚間晚禱期間發生爆炸事件，至少5名信徒死亡、35人受傷。警方初步認為極可能是自殺式炸彈襲擊，但尚未有任何組織宣稱犯案。

綜合外媒報道，爆炸於當地晚上約6時發生在阿杜姆清真寺（Al-Adum mosque），當時信眾正聚集起來進行晚禱。目擊者表示，爆炸瞬間現場陷入混亂，煙塵瀰漫，傷者不斷被抬出清真寺，並緊急送往邁杜古里大學附設教學醫院及州立專科醫院救治。網上畫面顯示，市場周邊滿是驚慌失措的民眾。

警方發現疑似自殺背心碎片

波諾州警方證實傷亡數字，並指出爆炸現場發現疑似自殺式炸彈背心的碎片。警方發言人達索（Kenneth Daso）說，爆裂物處理小組已封鎖現場並展開全面清查。目前未有武裝組織出面承認犯案，但當地警方與安全單位不排除極端組織涉案可能性。

波諾州州長祖魯姆（Babagana Zulum）透過聲明嚴厲譴責這起攻擊，形容事件「令人髮指、野蠻且毫無人性」，並強調「在信眾進行宗教儀式時攻擊清真寺，是對宗教神聖性的嚴重褻瀆」。他同時向罹難者家屬致哀，並為傷者祈福，也呼籲在節慶期間加強宗教場所與公共空間的安全戒備。

州長籲宗教及公共場所提高警戒

邁杜古里長年被視為伊斯蘭激進組織「博科聖地」（Boko Haram）及其分支「伊斯蘭國西非省」（ISWAP）的活動重鎮。自2009年以來，相關武裝團體在尼日利亞東北部發動長達15年的暴力行動，針對平民、清真寺與市集發動攻擊，造成數千人喪生、數百萬人流離失所。

儘管分析指出，博科聖地近年使用自殺炸彈攻擊的頻率有所下降，但該組織仍被認為具備再度發動重大攻擊的能力。去年8月，尼日利亞西北部卡齊納州也曾發生清真寺與周邊住家遭槍手襲擊事件，造成至少50人死亡，顯示全國多地安全情勢依然嚴峻。