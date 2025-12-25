約旦河西岸｜以色列批准19個猶太人定居點 英法德日等14國聯合聲明譴責

英國、法國、德國等14個國家星期三（12月24日）發表聯合聲明，譴責以色列政府近日批准在約旦河西岸新建猶太人定居點。聲明指出：「此類單方面行動，作為在約旦河西岸強化定居點政策的一部分，不僅違反國際法，還有可能加劇局勢動盪。」

據知情人士透露，以色列內閣於12月11日批准了19個定居點的合法化和設立。極右派財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）周日在社交媒體上宣布此消息，他本人也是西岸定居者。

斯莫特里赫稱，這一提案由他和國防部長卡茨共同提出，當局在三年內規劃了69個猶太人定居點，創下紀錄。此舉將鞏固以色列對約旦河西岸的控制，阻止巴勒斯坦建國。

加強控制西岸阻巴勒斯坦建國

法國外交部周三發布14國聯合聲明，包括德國、比利時、加拿大、丹麥、西班牙、法國、意大利、愛爾蘭、冰島、日本、馬耳他、荷蘭、挪威和英國，一致譴責以色列決定在其佔領的約旦河西岸地區新建19個猶太人定居點，重申反對任何形式的吞併和殖民化政策。聲明強調，支持巴勒斯坦人民自決權，在堅持「兩國方案」基礎上實現全面、公正和持久和平。

以色列外交部長薩爾則駁斥14國聯合聲明，堅稱猶太人有權建立一個涵蓋整個「巴勒斯坦誌管地」領土的民族家園。他在X網站上發文稱：「外國政府無權限制猶太人在以色列土地上生活的權利。」