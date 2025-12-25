Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

約旦河西岸｜以色列批准19個猶太人定居點 英法德日等14國聯合聲明譴責

即時國際
更新時間：17:59 2025-12-25 HKT
發佈時間：17:59 2025-12-25 HKT

英國、法國、德國等14個國家星期三（12月24日）發表聯合聲明，譴責以色列政府近日批准在約旦河西岸新建猶太人定居點。聲明指出：「此類單方面行動，作為在約旦河西岸強化定居點政策的一部分，不僅違反國際法，還有可能加劇局勢動盪。」

據知情人士透露，以色列內閣於12月11日批准了19個定居點的合法化和設立。極右派財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）周日在社交媒體上宣布此消息，他本人也是西岸定居者。

斯莫特里赫稱，這一提案由他和國防部長卡茨共同提出，當局在三年內規劃了69個猶太人定居點，創下紀錄。此舉將鞏固以色列對約旦河西岸的控制，阻止巴勒斯坦建國。

加強控制西岸阻巴勒斯坦建國

法國外交部周三發布14國聯合聲明，包括德國、比利時、加拿大、丹麥、西班牙、法國、意大利、愛爾蘭、冰島、日本、馬耳他、荷蘭、挪威和英國，一致譴責以色列決定在其佔領的約旦河西岸地區新建19個猶太人定居點，重申反對任何形式的吞併和殖民化政策。聲明強調，支持巴勒斯坦人民自決權，在堅持「兩國方案」基礎上實現全面、公正和持久和平。

以色列外交部長薩爾則駁斥14國聯合聲明，堅稱猶太人有權建立一個涵蓋整個「巴勒斯坦誌管地」領土的民族家園。他在X網站上發文稱：「外國政府無權限制猶太人在以色列土地上生活的權利。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
01:37
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
影視圈
3小時前
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
3小時前
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
7小時前
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
影視圈
4小時前
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
影視圈
9小時前
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
影視圈
2025-12-24 15:07 HKT
太子站跌電話直插路軌 搖控手機錄下「謎之畫面」 港男節日超奇遇：估唔估到影緊咩？
太子站跌電話直插路軌 搖控手機錄下「謎之畫面」 港男節日超奇遇：估唔估到影緊咩？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
張栢芝平安夜激罕床上翻滾晒低胸豐滿上圍  滿面唇印神情嫵媚  高呼「親我」極火辣
張栢芝平安夜激罕床上翻滾晒低胸豐滿上圍  滿面唇印神情嫵媚  高呼「親我」極火辣
影視圈
7小時前
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
影視圈
21小時前