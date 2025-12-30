Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025年國際大事回顧︱特朗普重返白宮啟動關稅戰2.0 加沙戰爭結束俄烏和平未見曙光

更新時間：08:00 2025-12-30 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-30 HKT

2025年國際局勢風起雲湧，全球右翼勢力崛起，政治更加撕裂，而俄烏、以巴等戰爭持續，大量無辜民眾喪生，氣候問題解決進度緩慢，多地出現極端高溫，正如聯合國秘書長古特雷斯所言，各國仍需在衝突加劇的「分裂世界」中為和平付出更大努力。

意識形態分歧加劇致極端暴力案

自1月起，全球焦點便放在美國首都華盛頓，特朗普再度入主白宮，發動關稅戰2.0震撼全球。與此同時，鄰國之間持續爆發軍事衝突，除了曠日已久的以巴、俄烏衝突外，泰柬及印巴邊境亦不平靜。由於全球意識形態分歧加劇，多國亦有極端暴力案件發生。

特朗普派國民警衛隊鎮壓示威

特朗普上任以後大刀闊斧推進美國優先議程，除了於4月2日宣佈全球對等關稅外，在內政方面亦利用ICE（Immigration and Customs Enforcement， 美國移民和海關執法局）大力驅逐非法移民，導致加州洛杉磯6月爆發示威。特朗普之後向洛杉磯、華盛頓、芝加哥等地派遣國民警衛隊，引發大批民眾反對。

美國國防部長宣佈撤走2000名駐守洛杉磯的國民警衛軍。路透社
國內政治撕裂難以愈合，右翼保守派領袖柯克（Charlie Kirk）9月10日遇刺身亡，給保守派陣營帶來承重打擊。臨時撥款法案一度未獲通過，導致政府自10月1日起出現長達43天的史上最長停擺，部分政府機構的運作中斷，帶來巨大經濟損失。

特朗普還多次揚言要吞併加拿大及格陵蘭，引發外交風波。自9月起，美國開始打擊委內瑞拉毒販，局勢至今依然緊張。委內瑞拉反對派馬查多因為持續反抗馬杜羅政權，於10月獲得諾貝爾和平獎。她還秘密抵達挪威首都奧斯陸，時隔11個月首次公開露面。

特朗普與普京阿拉斯加會面

在特朗普及中東多國斡旋下，加沙戰爭停火協議於9月終於簽署。另一方面，俄烏戰爭調停成效甚微，雙方代表5月在土耳其舉行首次和談。特朗普8月又親自與普京會晤，試圖推進調停不果。烏克蘭總統澤連斯基12月公佈由美國主導的最新版20點「和平計劃」草案，但俄烏雙方仍有巨大分歧。

泰柬邊境戰火重燃

在亞洲，印度及巴基斯坦重燃戰火，印方於5月7日發動「朱砂行動」（Operation Sindoor），遭到巴基斯坦激烈抵抗。同月28日起，泰國與柬埔寨亦因領土糾紛爆發一系列軍事衝突，多國出面後一度停火斡旋。但戰事12月底再度升級。直至27日，兩國防長就停火問題簽署協議，同意自當天中午12時起正式停火。

羅浮宮驚天劫案轟動全球

除了戰爭外，法國羅浮宮於10月19日發生重大珠寶盜竊案，所有失竊藏品均為歷史珍品，堪稱1911年《蒙娜麗莎》被盜以來最嚴重盜竊事件，亦暴露當地相關管理部門長年的疏失。法國政府已將羅浮宮安全制度改革推上重要議程。

悉尼海灘反猶太槍擊慘劇

澳洲悉尼邦迪海灘12月14日發生大規模槍擊案，合共造成16人死亡、40人受傷，是澳洲29年以來最嚴重的大規模無差別槍擊事件。經調查，當局之後將案件定義為反猶太主義恐怖襲擊，同時推行更嚴格法律，加強槍械管制。

日本地震「預言」惹恐慌

受全球暖化等多種因素影響，全年也發生大量自然災害。除了極端氣候加劇外，亦有多宗造成人員傷亡事件。加州洛杉磯1月爆發山火並持續多時，緬甸於3月發生黎克特制7.7級的大地震，日本青森縣以東海域12月發生黎克特制7.5級地震。日本漫畫家龍樹諒因預言7月5日發生大地震，曾一度引發民眾恐慌。

 

