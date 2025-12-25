Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

加州平安夜、聖誕節遇山洪暴雨 6地進入緊急狀態

即時國際
更新時間：15:50 2025-12-25 HKT
發佈時間：15:50 2025-12-25 HKT

美國南加州民眾在天氣引發的混亂中過節，在聖誕前夕遭遇強烈冬季風暴帶來的降雨，降雨減弱後又有另一場風暴系統預計在聖誕節當天到來，可能發生山洪和泥石流。今年1月曾受山火肆虐的地區發布了疏散警告，因為暴雨和強風引發了泥石流和碎屑流。

風雨襲擊到南加州內陸與山區地帶，暴雨使高速公路變成河流，多處道路封閉，並引發山洪沖刷土石流。聖貝納迪諾縣（San Bernardino）山路因泥石流中斷交通，消防單位救出了被困在車內的人員，挨家逐戶救援並發布強制撤離命令。

加州州長宣布，洛杉磯、橙縣、河濱、聖貝納迪諾、聖地牙哥與沙斯塔等6縣進入緊急狀態。

這波雨勢是因一連串強勁「大氣河流」系統影響，其極端降雨與強風可能導致溪流暴漲、山崩和快速上升的河川水位。

氣象局警告，暴風雨仍有可能伴隨對地閃電，甚至沿加州海岸可能出現短暫龍捲風，當局強調洪水威脅尚未解除，提醒民眾注意最新警報與避難通知。

