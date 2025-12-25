教宗良十四世首主持聖誕子夜彌撒 批評扭曲經濟把人當作商品

教宗良十四世（Pope Leo XIV）24日主持上任以來的首次聖誕子夜彌撒，他形容聖誕節是「信仰、慈善與希望」盛宴，批評現時扭曲經濟體系導致社會把人當作商品一樣對待。

彌撒在聖伯多祿大教堂舉行，參加者包括紅衣主教、主教、外交官以及約6000名信徒。在教堂外，約有5000人聚集在聖伯多祿廣場，透過螢幕冒雨觀看該場儀式。

提醒世人幫助窮人

良十四世在講道中引用耶穌誕生於馬廄的故事，提醒世人需要幫助窮人，若拒絕給予幫助，無異於拒絕上帝本身。

他還批評當今世界經濟體系：「當扭曲的經濟引導我們將人類視為單純的商品時，上帝變得像我們一樣，揭示了每個人無限的尊嚴。」他強調，地球上若沒有人類的容身之處，就沒有上帝的容身之處。

未提及政治議題

外界認為，良十四世今次發表了一篇高度宗教化的講道，理由是他並未直接提及任何現實政治議題。

23日晚間，良十四世曾重申世界和平願景，他呼籲全球在聖誕節當天停火，又指俄羅斯拒絕了這一呼籲，對此表示極大遺憾。

