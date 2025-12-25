Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教宗良十四世首主持聖誕子夜彌撒 批評扭曲經濟把人當作商品

即時國際
更新時間：15:01 2025-12-25 HKT
發佈時間：15:01 2025-12-25 HKT

教宗良十四世（Pope Leo XIV）24日主持上任以來的首次聖誕子夜彌撒，他形容聖誕節是「信仰、慈善與希望」盛宴，批評現時扭曲經濟體系導致社會把人當作商品一樣對待。

彌撒在聖伯多祿大教堂舉行，參加者包括紅衣主教、主教、外交官以及約6000名信徒。在教堂外，約有5000人聚集在聖伯多祿廣場，透過螢幕冒雨觀看該場儀式。

提醒世人幫助窮人

良十四世在講道中引用耶穌誕生於馬廄的故事，提醒世人需要幫助窮人，若拒絕給予幫助，無異於拒絕上帝本身。

他還批評當今世界經濟體系：「當扭曲的經濟引導我們將人類視為單純的商品時，上帝變得像我們一樣，揭示了每個人無限的尊嚴。」他強調，地球上若沒有人類的容身之處，就沒有上帝的容身之處。

相關新聞：教宗良十四世籲追求和平：第三次世界大戰已零星展開

未提及政治議題

外界認為，良十四世今次發表了一篇高度宗教化的講道，理由是他並未直接提及任何現實政治議題。

23日晚間，良十四世曾重申世界和平願景，他呼籲全球在聖誕節當天停火，又指俄羅斯拒絕了這一呼籲，對此表示極大遺憾。

相關新聞：教宗良十四世機上召記者會　 重申巴「建國」是唯一解方

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
00:48
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
影視圈
1小時前
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
2025-12-24 14:29 HKT
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
4小時前
蓮香居攻入旺角開4000呎巨舖！重現推車仔點心/手工粵菜 長者$2茶位+免加一
蓮香居攻入旺角開4000呎巨舖！重現推車仔點心/手工粵菜 長者$2茶位+免加一
飲食
7小時前
聖誕最伏交換禮物巡禮！網民晒冷「地獄級」創意 1款「絕交級」禮物竟大受歡迎
聖誕最伏交換禮物巡禮！網民晒冷「地獄級」創意 1款「絕交級」禮物竟大受歡迎｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
影視圈
18小時前
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
影視圈
2025-12-24 15:07 HKT
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
影視圈
1小時前
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
影視圈
6小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
2025-12-24 06:00 HKT