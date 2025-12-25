Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德國郵局扮聖誕老人收28萬封信 台灣寄件量全球居首

更新時間：14:05 2025-12-25 HKT
發佈時間：14:05 2025-12-25 HKT

德國最知名聖誕郵局「天堂之門」（Himmelpfort）今年收到約28萬封信件，其中有1.4萬封是國際來信，而台灣以9000封寄件量居全球之冠。

寄件者來自世界各大洲

目前德國共有7間由德國郵政正式指定的聖誕郵局，其中「天堂之門」最為知名，信件不僅來自歐洲，也橫跨世界各大洲。世界各地孩子們常常在信中許下五花八門願望，大多數是希望獲得聖誕老人贈送禮物。

據德國郵政統計，台灣今年9000封寄件量榮登第一，其次是大陸、波蘭和立陶宛。

自1984年延續至今

德國聖誕郵局的歷史可追溯至1984年，當時有兩名兒童將信寄到Himmelpfort分局，指定要給「住在Himmelpfort的聖誕老人」。

郵局員工起初不忍將信退回，決定假扮聖誕老人回信，詎料後來引來愈來愈多孩子效仿。郵局所幸將假扮聖誕老人作為每年的工作項目，自此將這項傳統延續至今。

