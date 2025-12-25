聖誕節｜耶穌變歐巴？ 首爾咖啡店辦耶穌生日應援活動

南韓咖啡店有時會在明星生日、或是出道周年等紀念日，推出快閃應援活動，滿足粉絲需求。在首爾麻浦區一間咖啡店卻推出了一場別具趣味的偶像生日應援活動，它的應援對象並非娛樂圈的俊男靚女，而是耶穌。

今次活動由基督教組織Korea CCC（Campus Crusade for Christ）主辦，完全參考明星應援活動規格。顧客只要購買飲品，就可在店內盡情玩耍，為耶穌慶祝生日（12月25日）。

現場有大量周邊產品

現場擺放有各式各樣關於耶穌的周邊產品，顧客可以欣賞把玩，若完成店家為顧客設置任務，還能獲得小獎品，包括雪糕等。

為明星應援當然也少不了拍照，主辦方還參考傳統應援活動，在店內設置了耶穌立牌，方便顧客拍照留念。情侶或好友也可以拍攝耶穌主題的貼紙相。