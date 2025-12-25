Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

埃及高鐵動工 打造鐵路版蘇彝士運河

即時國際
更新時間：10:36 2025-12-25 HKT
發佈時間：10:36 2025-12-25 HKT

埃及首條高速鐵路正動工，工人已開始在開羅以東沙漠鋪設鐵軌，這條鐵路將連接紅海與地中海，為埃及實現交通現代化的最新舉措。埃及交通部長瓦濟爾將此計畫譽為「鐵路版的新蘇彝士運河」。

這條被稱為「綠線」的鐵路，是埃及總統塞西政府在過去10年間推動的一系列大型建設中的最新工程。到明年峻工並於2027年起分期通車後，可在最短3小時內運送乘客與貨物行經660公里路程。「綠線」將橫跨埃及北部，從紅海之濱的艾因蘇赫納市延伸至地中海沿岸的馬特魯港，途中穿過兩座開羅的衛星城市，包括東側的斥資580億美元興建的新行政首都。當局希望這個總長近2000公里的鐵路網，將可每天運送約150萬名乘客。

根據官方數據，埃及現有的鐵路網雖然每天有百萬人次使用，卻因基礎建設與維護不良，去年發生近200宗意外事故。

