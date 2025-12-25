印度護士敲錯酒店房門 遭3男拖入房內施暴 警方拘捕疑犯

印度馬哈拉施特拉邦發生涉嫌性侵案件，一名30歲護士疑因誤敲酒店房門，被3名陌生男子拖入房內並輪姦。警方其後拘捕3名涉案男子，案件正進一步調查。

女事主記錯房號慘遭強暴

當地警方表示，事主為一名私人醫院護士，亦為已婚並育有一名子女。事發於上周三（17日）晚上約11時至上周四（18日）凌晨3時之間，事主到酒店探訪友人時，誤將房號205當成友人所住的105房，敲門後遭房內3名男子強行拉入。

警方指，事主其後被迫飲酒並遭性侵，其間成功在凌晨時分打開房門逃出並求救。警方接報後展開追查，約3小時後拘捕3名疑犯。

警方初步調查指，3名疑犯為朋友關係，當時正在酒店房內飲酒，疑趁事主誤闖房間之際犯案。被捕3人分別為27歲的甘沙姆・拉索德（Ghanshyam Rathod）、27歲的基蘭・拉索德（Kiran Rathod），兩人兄弟關係，以及25歲的里希凱什・查萬（Rishikesh Chavan）。

警方表示，兩名拉索德為銀行收數人員，查萬為學生，案件已按涉嫌輪姦等罪名立案調查。