Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度護士敲錯酒店房門 遭3男拖入房內施暴 警方拘捕疑犯

即時國際
更新時間：00:10 2025-12-25 HKT
發佈時間：00:10 2025-12-25 HKT

印度馬哈拉施特拉邦發生涉嫌性侵案件，一名30歲護士疑因誤敲酒店房門，被3名陌生男子拖入房內並輪姦。警方其後拘捕3名涉案男子，案件正進一步調查。

女事主記錯房號慘遭強暴

當地警方表示，事主為一名私人醫院護士，亦為已婚並育有一名子女。事發於上周三（17日）晚上約11時至上周四（18日）凌晨3時之間，事主到酒店探訪友人時，誤將房號205當成友人所住的105房，敲門後遭房內3名男子強行拉入。

警方指，事主其後被迫飲酒並遭性侵，其間成功在凌晨時分打開房門逃出並求救。警方接報後展開追查，約3小時後拘捕3名疑犯。

警方初步調查指，3名疑犯為朋友關係，當時正在酒店房內飲酒，疑趁事主誤闖房間之際犯案。被捕3人分別為27歲的甘沙姆・拉索德（Ghanshyam Rathod）、27歲的基蘭・拉索德（Kiran Rathod），兩人兄弟關係，以及25歲的里希凱什・查萬（Rishikesh Chavan）。

警方表示，兩名拉索德為銀行收數人員，查萬為學生，案件已按涉嫌輪姦等罪名立案調查。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
10小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
19小時前
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
影視圈
3小時前
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
10小時前
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
影視圈
9小時前
校長燒肉全線結業！1年內連執3間 曾推$88放題「反攻深圳」網民：呢個市道幾努力都係難捱...
校長燒肉全線結業！1年內連執3間 曾推$88放題「反攻深圳」 網民：呢個市道幾努力都係難捱…
飲食
10小時前
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 兩原因或被迫提早行動
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 事前欲訂潘曉穎命案事發酒店
兩岸熱話
8小時前
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
影視圈
10小時前
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
影視圈
16小時前
58歲男星患血癌半年狀態曝光 生日照洩身形消瘦 罕談治療進度
58歲男星患血癌半年狀態曝光 生日照洩身形消瘦 罕談治療進度
影視圈
5小時前