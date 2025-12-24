Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓總統辦公室下周一正式遷回青瓦台

即時國際
更新時間：21:07 2025-12-24 HKT
發佈時間：21:07 2025-12-24 HKT

總統辦公室發言人表示，懸掛在首爾龍山總統府的鳳凰旗，將於本月29日零時降下，同一時間位於首爾鐘路區的青瓦台將懸挂鳳凰旗，總統室名稱亦會正式改回「青瓦台」。鳳凰旗是南韓國家元首的象徵。

目前總統李在明的辦公室尚未遷回青瓦台。據報，總統李在明在青瓦台的官邸仍處於修葺階段，要到明年上半年才完成，所以他暫時需要由現時在漢南洞的寓所通勤到青瓦台辦公。

不過，部分秘書室人員已提早遷入青瓦台辦公。而記者辦公室和新聞發布廳所在的春秋館，周一（22日）已舉行記者會，是約三年半以來首次。

總統室並決定將工作標誌改回青瓦台時期的版本，並在官網、各種辦公擺設和印刷品，以及職員名片上，統一使用新標誌。

青瓦台主要由擁有標誌性青藍色屋頂的主樓，與民館辦公大樓、迎賓館以及春秋館等組成。為方便與其他官員保持密切溝通，李在明決定將辦公室設置在與民1館，與另外三名高級官員，包括幕僚長、政策室長以及國家安全顧問，共處在同一座建築物內，一改以往總統與官員分開辦公的安排。

青瓦台自1948年起是南韓總統官邸和辦公場所，直至2022年尹錫悅上台後，將總統辦公室搬到龍山區。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
7小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
16小時前
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
7小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
12小時前
聖誕天氣｜平安夜大致天晴日間溫暖 明日稍後時間顯著轉涼 一日急跌9度
聖誕天氣｜明日顯著轉涼一日急跌9度 天文台調低周五氣溫預測 新界個別地區料跌至個位數
社會
9小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
影視圈
7小時前
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 兩原因或被迫提早行動
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 事前欲訂潘曉穎命案事發酒店
兩岸熱話
5小時前
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
影視圈
6小時前