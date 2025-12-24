南韓總統辦公室下周一正式遷回青瓦台

總統辦公室發言人表示，懸掛在首爾龍山總統府的鳳凰旗，將於本月29日零時降下，同一時間位於首爾鐘路區的青瓦台將懸挂鳳凰旗，總統室名稱亦會正式改回「青瓦台」。鳳凰旗是南韓國家元首的象徵。

目前總統李在明的辦公室尚未遷回青瓦台。據報，總統李在明在青瓦台的官邸仍處於修葺階段，要到明年上半年才完成，所以他暫時需要由現時在漢南洞的寓所通勤到青瓦台辦公。

不過，部分秘書室人員已提早遷入青瓦台辦公。而記者辦公室和新聞發布廳所在的春秋館，周一（22日）已舉行記者會，是約三年半以來首次。

總統室並決定將工作標誌改回青瓦台時期的版本，並在官網、各種辦公擺設和印刷品，以及職員名片上，統一使用新標誌。

青瓦台主要由擁有標誌性青藍色屋頂的主樓，與民館辦公大樓、迎賓館以及春秋館等組成。為方便與其他官員保持密切溝通，李在明決定將辦公室設置在與民1館，與另外三名高級官員，包括幕僚長、政策室長以及國家安全顧問，共處在同一座建築物內，一改以往總統與官員分開辦公的安排。

青瓦台自1948年起是南韓總統官邸和辦公場所，直至2022年尹錫悅上台後，將總統辦公室搬到龍山區。