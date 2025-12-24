日本神秘命案｜婦人與3子齊倒斃住所 名下租賃單位驚現不明男屍

日本東京都西東京市上周發生命案，死者為一名女子與她的3名兒子。為釐清女死者背景，警方調查其關聯房產，結果在22日於另一棟以她名字租住房屋內，赫然發現一具男性遺體，令到案件更加撲朔迷離。

或為母殺3子後輕生

女死者年齡為36歲，3名兒子則分別為16歲、11歲及9歲。4人遺體於19日下午被剛剛回家的女死者丈夫發現，當時4人倒臥家中，其中女死者與16歲大兒子身上均有刀傷，而11歲及9歲兒子頸部有勒痕。

警方調查發現，在女死者丈夫回家之前，家中並無外人侵入痕跡，因此很有可能是女死者先殺害3名兒子後再輕生。而在案發之前，丈夫曾與妻子打過電話，當時妻子並無異樣。

警將合併調查兩案

直至22日晚間7時許，警方在東京練馬區一處民宅，發現一名27歲男子遺體，其腹部等處有10多道刀傷，而該房屋正是以女死者名字租住。

警方認為，該男子應該與女死者相識，兇手雖然目前暫無法確認，但透過作案手法可以判定，兇手對男死者一定懷有強烈怨恨。警方指，今後會將兩宗案件合併調查。

一名附近居民表示，曾見到女死者與丈夫和孩子出行，女死者容貌姣好，當時覺得這家人很幸福，關係很好。另有鄰居回憶，女死者的兒子很有禮貌，經常能見到他們充滿朝氣的樣子。